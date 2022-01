Premiile SAG 2022. Iată nominalizările. Se anunță o premieră în acest an

Pro TV

"House of Gucci", "Ted Lasso" și "Succession" sunt peliculele cu cele mai multe nominalizări pentru premiile Sindicatului actorilor.

Anunțul a fost făcut, miercuri, într-o transmisiune live pe Instagram. De cele mai multe ori actorii care se regăsesc aici, ocupă un loc și pe podiumul de la Oscar.

Actrițele Rosario Dawson și Vanessa Hudgens au dezvaluit numele actorilor nominalizați la cele cinci categorii dedicate filmului și la cele opt pentru televiziune. Au fost anunțate și selecțiile pentru cel mai bun colectiv de cascadori.

Rosario Dawson, actriță: “A venit momentul pentru nominalizările la categoria filmelor artistice. Pentru interpretare feminină într-un rol principal nominalizările sunt: Jessica Chastain – ‘The Eyes of Tammy Faye’, Olivia Colman – ‘The Lost Daughter’, Lady Gaga –‘House of Gucci’, Jennifer Hudson – ‘Respect’... Un nume care trebuie respectat! Și Nicole Kidman – ‘Being the Ricardos’”.

Vanessa Hudgens, actriță: “Pentru interpretare masculină într-un rol principal nominalizările sunt: Javier Bardem – ‘Being the Ricardos’, Benedict Cumberbatch – ‘The Power of the Dog’, Andrew Garfield – ‘Tick, Tick … Boom!’, Will Smith – ‘King Richard’, Denzel Washington – ‘The Tragedy of Macbeth’”.

Evenimentul din acest an a venit și cu o premieră, serialul coreean Squid Game este primul serial într-o limbă străină care întră în acestă competiție în cei 28 de ani de istorie a acestor premii.

De asemenea, a fost anunțat deja că premiul pentru întreaga activitate va fi acordat în acest an actriţei britanice Helen Mirren.

Dacă anul trecut, gala premiilor Sindicatului Actorilor americani a avut loc în format virtual din cauza pandemiei, evenimentul din acest an, anunțat pentru 27 februarie, revine în format fizic. Este una dintre cele mai urmărite ceremonii din sezonul de premii de la Hollywood, care culminează de obicei cu gala Oscar. De altfel, istoria a demonstrat că foarte mulți dintre câștigătorii premiilor Sindicatului Actorilor americani se numărăr și printre cei care iau Oscarul.