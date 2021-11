Premiile American Music 2021. Trupa sud-coreeana BTS, câștigătoarea anului

Trupa sud-coreeană BTS a plecat acasă cu trei dintre cele mai importante trofee, inclusiv cele pentru albumul anului şi pentru grupul pop preferat.

Artista americană Taylor Swift a primit două trofee şi-şi păstrează titlul de cea mai premiată artistă la acestei competitii.

Ediția din acest an a premiilor industriei muzicale americane a fost deschisă de Silk Sonic, duoul format de Bruno Mars şi de Anderson Paak. Piesa "Smokin Out the Window" a fost înregistrată, la fel ca multe alte reprezentaţii ale show-ului din acest an. Pe de altă parte, BTS şi Coldplay - două dintre cele mai iubite formaţii din lume - au interpretat live, pe scene, piesa My Universe.

Trupa coreeană BTS a fost printre marii câştigători ai ediţiei din acest an. A primit trei dintre cele mai importante premii: artistul anului, grup pop favorit și melodia favorită a anului, trofeu primit pentru piesa "Butter". Una dintre trupele în vogă în urmă cu 30 de ani și mai bine, New Kids on the Block a urcat din nou pe scenă, pentru a interpreta hitul Step By Step.

Jordan Knight, New Kids on the Block: „Cred că suntem recunoscători, asta e. Așa cum ai spus, au trecut 20 sau 30 de ani de la primul nostru spectacol și încă suntem aici.”

Lista premiaților a fost completată de Taylor Swift, care a câștigat două trofee, pentru artista preferată a anului și pentru albumul pop preferat. Swift este cea mai premiată artistă din toate timpurile la Premiile Muzicii Americane, cu 34 de trofee primite de-a lungul anilor.

Ed Sheeran a câștigat categoria artistul pop al anului, Drake a luat trofeul pentru cel mai bun artist hip hop al anului, iar Machine Gun Kelly a plecat acasă cu premiul pentru cel mai bun artist rock.