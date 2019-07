Povestea româncei care lucrează cu vedetele de la Hollywood. Ce spune despre The Rock

Daniela Gozlan a emigrat în SUA în 2002, iar astăzi este make-up artistul vedetelor de la Hollywood și lucrează cu cei mai cunoscuți fotografi.

Vrând să lucreze cu oameni creativi și să se dezvolte pe plan personal, Daniela a plecat în SUA cu doar 50 de dolari în buzunar. S-a angajat la un magazin de cosmetice și a luptat pentru visul ei. După câțiva ani a reușit să semneze cu o agenție din New York, prin intermediul căreia a ajuns să machieze vedete de top.

Prima vedetă pe care a machiat-o este Paris Hilton, iar întâlnirea cu ea a fost memorabilă, spune Daniela.

„Eram cu stilistul de păr, am bătut la ușă și după 10 minute a deschis ușa. S-a așezat pe scaun și s-a lăsat foarte jos și nu înțelegeam de ce face asta. Eu am 1,90, am plecat cu durere de spate de acolo”, a spus Daniela, invitată vineri în emisiunea „Vorbește lumea”.

Românca a lucrat și cu celebrul actor Dwayne Johnson, zis The Rock.

„Nu-i place deloc machiajul, dar trebuie să aibă fața mată, pentru el transpiră foarte mult. E mare și transpiră, bea vreo 4-5 l de apă pe zi. E foarte glumeț, dar și profesionist. Eram la filmări, găsea telefonul meu și își făcea poze, le găseam după câteva ore fără să știu”, a mai spus Daniela.

Ea este căsătorită cu un medic anestezist, cu care are două fetițe și locuiește acum la Miami.