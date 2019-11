Piesa nouă de la Los Frequencies, experiență hipnotică pentru fani

E din categoria "sweetheart", e un tip care zambeste non-stop, vine ca si ciocolata de buna calitate din Belgia si reuseste, la fiecare live show, sa genereze emotie si euforie.

asa a fost pe 26 ianuarie 2019 cand Untold a reusit sa aduca in Bucuresti si DJ-ul si zambetul si muzica, intr-un dance event sold-out. Peste 1000 de party people au trait, in mijlocul iernii, atmosfera Untold si Neversea.

Acelasi sentiment l-am trait si la cea de-a treia editie a festivalului NEVERSEA, cand in mainstage a urcat Lost Frequencies.



Recent belgianul care s-a mentinut in primii 20 de DJ ai lumii in clasamentul TOP 100 DJ MAG 2019 si-a lansat cel mai nou album, "Alive and Feeling Fine", ultimul extras pe single din acest LP fiind "Beat Of My Heart", piesa la care a colaborat cu Love Harder; chitara acustica, semnatura sound-ului bass marca Lost Frequencies transforma aceasta piesa intr-o experienta hipnotica.

Neversea este unul dintre cele mai mari festivaluri EDM din lume, in clasamentul TOP 100 ELECTRONIC FESTIVALS WORLDWIDE ocupa locul 46, in 2020 festivalul va avea loc in perioada 2-5 iulie.