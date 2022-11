Petula Clark împlinește 90 de ani. Cum arată acum superba actriță. GALERIE FOTO

După emisiuni radio pentru BBC în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, şi-a făcut debutul în film în "Medal for the General" (1945). Printre filmele sale notabile se numără "I know where I'm going" (1945), 'Londra Town'' (SUA "My heart goes crazy") (1946), "Vice Versa" (regia Peter Ustinov) (1948).

Primul ei rol principal a fost în "Don't ever leave me" (1949) şi "The Card" (SUA "The Promoter") cu Alec Guinness şi Glynis Johns (1952). Petula Clark a fost nominalizată la un premiu pentru cea mai bună actriţă în rol secundar în "White Corridors" (1951), potrivit imdb.com.

Pe lângă munca ei în film, a avut emisiuni la radio şi în televiziune pentru BBC şi la spectacolele de varietăţi britanice, iar din 1957 în Franţa şi alte state europene.

A fost o vedetă a înregistrărilor în Marea Britanie din 1949, "The little shoemaker" (1954), fiind primul ei hit în top 10 (numărul 1 în Australia) şi "With my heart" care a dus-o pe piaţa din Franţa, unde până în 1962 a devenit cea mai bună interpretă a lor, cu astfel de hituri de vânzări precum "Chariot", "Coeur blessé" şi "Ya ya twist", asigurându-i prestigiosul Grand Prix National du Disques Francais. Hiturile sale au inclus "Monsieur", care a fost vândut de un milion de exemplare. Melodia "Sailor" a devenit hit în Marea Britanie.

În 1965, a devenit celebră cu "Downtown" urcând în topuri şi prima dintre multele apariţii la Ed Sullivan Show. A fost prima cântăreaţă britanică care a vândut un milion de exemplare în SUA. Are trei premii Grammy (două pentru "Downtown" şi unul pentru "I know a place"), iar Cashbox din SUA a votat-o drept pe cea mai bună interpretă feminină din 1966, potrivit imdb.com.

A cunoscut succesul şi în calitate de compozitor, cu hitul din Top 5 din SUA, "You're the one", în 1965, şi "Now that you've gone", interpretat de Connie Stevens. În Europa şi Canada, a scris hituri precum "Je chante doucement", "Que fais-tu la Petula", "You're the one", "L'agent secret" şi "Bleu blanc rouge". A cântat şi a scris muzică de film pentru "A Couteaux Tires" (USA Daggers Drawn) în 1964.

Până în 1966, a fost una dintre cele mai populare şi cele mai vândute interprete din lume, cu hituri precum "I couldn't live without your love", "This is my song", "Sign of the times", "Don't sleep in the subway" şi "Kiss me goodbye". În 1967 i s-a acordat Premiul Internaţional pentru vânzări de recorduri în Europa, potrivit imdb.com. Numeroasele ei apariţii la televiziunea din SUA au inclus duete cu artişti de renume internaţional.

A jucat în drama din 1957 "Guest in the house". În 1972, a apărut în "Here's Lucy", cu legendara Lucille Ball. În 1981, în Franţa, a avut un rol important în serialul francez "Sans Famille". La Hollywood a jucat în "Finian's Rainbow" (1968), regizat de Frances Ford Coppola, care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur, şi versiunea muzicală a "Goodbye Mr Chips" (1969). A mai jucat în "Never never land" (1980).

A susţinut concerte la Paris Olympia şi Place des Arts din Montreal. A fost cap de afiş în Las Vegas din 1966, cu un contract de un milion de dolari.

A avut propriul serial TV la BBC (1946) şi de atunci a fost implicată în programe şi seriale de televiziune în întreaga lume, inclusiv o emisiune notabilă pe care a găzduit-o. A fost gazdă la premiile BAFTA în 1974. În 1972, David Frost a prezentat-o ca unic invitat la unul dintre legendarele sale spectacole David Frost live de la New York, iar în 1979 a găzduit o Gală de Aur la Drury Lane din Londra, difuzată în Europa.

Cele trei programe speciale de televiziune americane ale lui Petula Clark (1968-1970) au fost transmise la nivel internaţional, iar serialul de televiziune BBC din 1974 "The Sound of Petula" a câştigat premiul pentru "Cea mai interesantă cântăreaţă de la televizor". În Franţa, a jucat în propriile emisiuni şi seriale de varietăţi, a cântat alături de artişti francezi de renume precum Serge Gainsbourg, Johnny Halliday, Charles Aznavour, Sacha Distel şi Dalida.

În 2012, a primit medalia de Comandant al Ordinului Artelor şi Literelor din Paris, pentru cariera sa distinsă în Franţa. În 2013, a scos un nou album de succes în Top 30 în Marea Britanie ("Lost in you"), iar noua sa înregistrare "Cut copy me" a devenit un hit remixat de top 40 în toată Europa. Piesa a fost votată şi de prestigioasa revistă "Time" în Top 10 melodii din 2013, potrivit imdb.com.

S-a căsătorit cu francezul Claude Wolff în 1961 şi are trei copii, Bara (1961), Kathy (1963) şi Patrick (1972). Din 2014, soţul Claude îi coordonează cariera, iar Petula Clark continuă să cânte.

În 2016, a înregistrat un concert pentru Arte Television din Germania într-unul dintre serialele lor populare "Live in Berlin" pentru a-şi promova viitorul album "From now on", care a fost difuzat în Germania, Franţa şi Marea Britanie. A făcut şi un turneu de promovare în Marea Britanie, în octombrie 2016, încheiat la Theatre Royal Drury Lane.

A fost în turneu în Australia în 2017, iar în 2018 a lansat un nou album de melodii în franceză în Canada scrise special pentru ea de compozitori francezi şi canadieni. A desfăşurat un turneu în Canada şi unul în SUA. În 2019, a susţinut o nouă serie de concerte în Australia. În august 2021, a revenit la rolul care a consacrat-o din producţia londoneză "Mary Poppins".

