Pentru artiștii prezenți pe mainstage-ul Untold anul 2020 a fost un an al dragostei

Despre anul 2020 s-au scris multe, s-a vorbit mult, aceste lucruri continuă să se întâmple!

Dacă ar fi să ne gândim la anul trecut am fi tentați să credem că totul a fost pus pe pauză: vara, vacanțele, festivalurile, bucuria, zborurile… lumea în general. Sunt însă câteva lucruri care au continuat să se întâmple; a fost lansată foarte multă muzică, iar oamenii au continuat să iubească.

Oamenii care fac ca fiecare prezența la un festival să fie o experiență memorabilă și-au continuat și ei poveștile de dragoste, au început altele noi, unii au spus “DA!”, iar alții au devenit părinți. A fost dragoste și în vremea pandemiei.

În ziua în care festivalul Neversea anunța primul val de artiști pentru ediția 2021, unul dintre headlinerii ediției de anul acesta, Dimitri Vegas, iși anunța fanii pe contul de Instagram ca va deveni tată.

Povestea de dragoste dintre jumătatea duo-ului Dimitri Vegas & Like Mike cu Anouk Matton aka MATTN a început în Ibiza, în cadrul seriei de petreceri House Of Madness. Tot în Ibiza a avut loc și nunta celor doi, în septembrie 2017.



Într-un interviu publicat în vara anului trecut, Dimitri Vegas spunea că pandemia l-a făcut să petreacă mai mult timp în studio și ceva mai mult timp alături de soția sa, lucru greu de făcut până în 2020, amândoi avănd rezidențe de club și gig-uri în toată lumea.

Din postarea făcută pe Instagram am aflat că celebrul cuplu belgian se pregătește pentru venirea pe lume a primului copil în vara acestui an.

Ultimii ani au fost ca o plimbare în carusel pentru “olandezul zburător” Tiesto.

Dincolo de progamul extrem de încărcat cu lansări de piese noi, apariții la cele mai mari festivaluri, în 2019 a ajuns și la ediția aniversară a festivalului UNTOLD, în viața personal a olandezului au mai apărut și alte schimbări.

În anul 2015 a întâlnit-o pe Annika Backes în restaurantul Catch din New York și a durat foarte puțin până când cei doi au devenit soț și soție. Anunțul oficial a fost făcut pe 3 decembrie 2017, iar în septembrie 2019 au făcut ceremonia intr-un decor fabulous în mijlocul deșertului Utah.

Anul 2020 a venit cu pandemie, anulări de evenimente, restricții, iar Tiesto s-a dedicat vieții de familie. În luna mai cuplul a anunțat că așteaptă primul copil, o fețită.

La acea vreme, Tiesto se afla într-o călătorie și a văzut rezultatul ecografiei pe Facetime. La șase luni de la acel moment, noiembrie 2020, cei doi au postat cu bucurie, pe conturile de social media, faptul că familia lor s-a mărit!

Viola Margreet este cel mai nou membru al familiei Verwest.

The “Godfather of EDM “ is now a father himself!

David Guetta, DJ-ul numărul 1 al lumii în 2020, este personajul cu cea mai spectaculoasă carieră, dar și cu o poveste de viață extrem de intersantă. Anul trecut nu numai ca nu s-a oprit, a reușit să se reinventeze și să fie mai relevant ca niciodată.

După o căsnicie de 22 de ani cu Cathy, cea care i-a fost și soție și manager, Guetta a trecut prin criza vărstei mijlocii, a pus capăt căsniciei și a mers mai departe.

În 2015 a început să se întâlnească cu actrița/modelul de origine cubaneză Jessica Ledon și toată lumea a crezut că e vorba de o poveste care se va încheia repede!

Anul trecut, francezul a început seria de evenimente “United At Home” cu un prim live in Miami, o locație spectaculoasă, Icon Brickell, a urmat New York. A fost deasupra lumii, la Top of the Rock Observation Deck @ Rockefeller Center.

Pe 31 decembrie a trecut la un alt nivel cu un alt live din seria “United At Home” difuzat în exclusivitate în Europa de Est, în cadrul „Day One” evenimetul prezentat de UNTOLD pe Pro TV. Momentul a fost epic, locația aleasă fiind legendară, Muzeul Luvru din Paris.

Săptămâna trecută a marcat un al moment memorabil cu al patrulea eveniment din seria “United At Home Dubai“, pe heliportul Burj Al Arab Jumeirah. La fiecare dintre aceste evenimente i-a fost alături Jessica.

După 6 ani de relație cei doi sunt încă împreună, Jessica e alături de David mereu, iar fanii au început să jubileze în momentul în care au remarcat pe inelarul cubanezei un superb diamant.

Niciunul nu a confirmat ori infirmat informația despre o posibilă logodnă.

În septembrie 2017 publicația DJ Mag prezenta o artista din Belgia, Charlotte De Witte despre care scria: “techno’s next-gen superstar”.

4 ani mai târziu, Charlotte a marcat cea mai puternică urcare în clasamentul oficial DJ Mag Top 100 2020, 42 de locuri până pe 32, obținând și trofeul la categoria “Highest Climber”. In clasamentul Top 100 Alternative realizat de DJ Mag a ajuns pe locul 1.

Artista din Belgia nu a vorbit foarte mult despre viața personală, dar la începutul pandemiei a avut un B2B cu unul dintre artiștii Drumcode, Enrico Sangiuliano, pe terasa apartamentului din Gent, Belgia.Techno înseamnă dragoste, dar cei doi păreau că și trăiesc o poveste frumoasă dincolo de deck-uri.

Așa că după ce au fost la același pupitru de DJ de căteva ori, cei doi au decis să facă un back-2-back și în viața reală.

Pe data de 5 februarie 2021 și-au anunțat logodna, prin intermediul a două postări extrem de emoționante, iar pe 6 februarie au revenit cu înregistrări din live-ul de anul trecut, la care au adăugat un comentariu: “It’s the Age Of Love”.

“You are the world’s greatest audience and I’m not saying that a lot. You are incredible!" - Afrojack. Acesta era mesajul olandezului Afrojack la finalul set-ului din Mainstage-ul UNTOLD, ediția 2018.

În același an, proprietarul Wall Recordings începea și o poveste de dragoste cu happy-end doi ani mai târziu.

Au fost considerați “the ultimate musical couple”.

Nepoata fondatorului, Lamborghini și moștenitoare a imperiului companiei italiene de autoturisme de lux, Elettra Miura a anunțat că are o relație cu DJ-ul și producătorul olandez în luna decembrie 2019, iar pe 26 septembrie 2020 cei doi s-au casătorit, la exact doi ani de cănd au început să se întâlnească. Pare că septembrie e o lună bună pentru a spune“DA!”

Ceremonia a avut loc în Lago di Garda în Italia.

Afrojack e un artist cunoscut în toată lumea, dar și Elettra cochetează cu muzica, așa că pare posibilă o colaborare între cei doi.

Nunta celor doi a avut loc în Lake Como, evident, într-o locație spectaculoasă, Villa Balbiano, printre invitați aflându-se și mentorul lui Afrojack, David Guetta.

Această perioadă de pandemie a avut și părțile ei frumoase, iar acest lucru a fost posibil pentru că viața s-a încăpățânat să meargă mai departe.

Unul dintre cei mai energici DJ ai lumii, australianul Timmy Trumpet a avut un an 2020 perfect: a lăsat în urmă viața de burlac, dar a făcut acest lucru în maniera în care ne-a obișnuit, cu un gest ieșit din comun.

În luna iulie, australianul care a marcat o urcare de 3 poziții în DJ Mag Top 100 2020, ajungând pe locul 10, a avut un live stream, al doilea din 2020, pentru fanii din întreaga lume

.

Dacă ai urmărit live-ul pe contul de facebook al festivalului UNTOLD știi că pe finalul set-ului Timmy Trumpet a pregătit un moment perfect.

Sub pretextul anunțării unui nou track, australianul a spus:

“De obicei eram împreună aici și acesta era momentul nostru. Dar de această dată o să încercăm ceva diferit. Vreau să vii alături de mine, aici sus, pe DJ booth; vom încheia acest live set aici sus, împreună. E toată lumea gata???”

Invitația nu-i era adresată, așa cum te-ai fi așteptat, lui Steve Aoki, ci iubitei sale Annette Tomcsany... pe care a cerut-o de soție.

După reacția ei, era clar că nu a realizat ce se întâmplă, dar a reușit sa spună: “Oh my God… YES!”

În luna decembrie a avut loc si căsătoria!

La categoria artiști mainstream, fata rea din muzică, Nicki Minaj și-a șocat fanii în 2019 cănd a declarat că va renunța la cariera în muzică pentru a se dedica familiei. După ce au iesit împreună un an, artista de 38 de ani s-a căsătorit cu Kenneth Petty, un tip din categoria “bad guy”.

Presa tabloidă a scris mult despre relația tumultoasă dintre cei doi și despre cazierul lui Petty care a fost făcut public.

În iulie 2020, Minaj, care a intrat în Top 10 Female Solo Artists – clasamentul Spotify, a publicat pe contul de Instagram o serie de fotografii senzaționale, cu mențiunea: “Love. Marriage. Baby carriage.” #Preggers

Primul copil al cuplului, un băiețel, a venit pe lume în luna octombrie 2020.

Britanicul Ed Sheeran nu a uimit doar cu vocea lui ori cu recordul absolut de încasări generate de concertele din cadrul turneului de promovare al albumului “Divide”, 429 de milioane de dolari… a reușit să facă acest lucru și cu povestea de dragoste cu hocheista Cherry Seaborn, pe care a tinut-o secretă multă vreme.

Cei doi se cunosc încă din liceu, au fost foarte buni prieteni, iar din 2015 au început să se întălnească. A fost un secret bine păstrat ca și căsătoria celor doi din ianuarie 2019. Abia la finalul lui 2019, Ed Sheeran a povestit despre povestea de dragoste cu Cherry.

Evident că acest moment a fost marcat de lansarea unei piese, „Put It All On Me” (feat. Ella Mai), în clip-ul oficial nu apar actori, apar cupluri din viața reală pentru fiecare fiind făcută o scurtă descriere.

Cuplul Sheeran-Seaborn e prezentat în acest videoclip cu textul:

"Back in high school, Ed and Cherry were crushing hard. They made out at the castle on the hill. A few years ago they reconnected, and there were fireworks. They married in January 2019."

Carantina din Marea Britanie pare să fi fost foarte bună pentru unii dintre locuitorii din regat. Dupa o pauza de 8 luni, artistul a revenit pe Instagram pe data de 1 septembrie pentru a împărtăși vestea nașterii primului copil, o fetiță pe care cei doi au botezat-o Lyra Antarctica Seaborn Sheeran.

„Suntem în al nouălea cer. Cu mult drag, ne vedem când va veni timpul să mă reîntorc pe scenă”, a declarat Sheeran.

Sperăm să revină curând, ne place mult noua piesă “Afterglow”!!