Nelly Furtado, în atenția publicului după șase ani de la lansarea ultimului album. Cum a fost surprinsă | GALERIE FOTO

Cântăreața „I'm Like a Bird”, în vârstă de 44 de ani, a fost văzută și fotografiată purtând un maiou alb, și o pereche de blugi anii '90.

Superstarul canadian, care a dezvăluit recent că suferă de ADHD, a accesorizat ținuta cu o pereche de teniși negri, ochelari de soare mari, cu rama albă, dar și cercei rotunzi, argintii, scrie Daily Mail.

Apariția ei în public vine la scurt timp după ce, în luna mai, artista a dezvăluit că a fost diagnosticată cu tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate (ADHD).

Vorbind pentru revista Fault Magazine, ea a spus că a fost diagnosticată cu această afecțiune în urmă cu 18 luni și că a folosit dansul și coregrafia ca o modalitate de a trece peste această încercare mai repede.

Oferind o perspectivă asupra diagnosticului său, Nelly a dezvăluit că, de când a fost diagnosticată, nu a fost „prea dramatică în legătură cu acest lucru” și s-a concentrat pe „găsirea de soluții” pentru a gestiona această afecțiune.

Nelly este renumită pentru piesele sale de succes „I'm Like A Bird” și „Say It Right”, precum și pentru aclamatul duet „Broken Strings” cu James Morrison, în 2008.

Ea a luat o pauză de cinci ani de la concerte până în 2022, când i s-a alăturat lui Drake pe scenă pentru spectacolul său din Toronto.

În paralel cu interviul Fault, Nelly a pozat pentru prima sa ședință foto din ultimii șase ani, etalându-și silueta impecabilă, într-un body negru transparent și o rochie colorată tie-dye.

„Tocmai am fost diagnosticată cu ADHD, acum 18 luni. Așa că, acum folosesc coregrafia și intrarea în studioul de dans ca o modalitate naturală de a mă descurca cu ADHD-ul meu. Am constatat că disciplina îmi ajută cu adevărat creierul. Vestea bună este că încep să-mi cunosc creierul foarte bine. Îmi place să vorbesc despre el, așa că sper să împărtășesc experiența mea cu oamenii și să port conversații despre el”, a declarat Nelly Furtado.

Sursa: Daily Mail Etichete: , , Dată publicare: 03-08-2023 09:09