Motivul real pentru care Lady Gaga a ajuns în faliment. Artista nici nu și-a dat seama că a pierdut toți banii

Vedeta a reusit să piardă toți banii și nici măcar nu și-a dat seama, informează www.thethings.com

Ascensiunea unei artiste complete

Lady Gaga a uimit fanii cu ținutele ei atrăgătoare și melodiile pop, cu hituri de succes precum „Poker Face” și „Bad Romance” în topul topurilor, încă de la debutul ei, în 2008. Foarte repede, Gaga și-a pus amprenta în industria muzicală și a devenit curând o forță de neoprit, care este admirată de mulți.

De la ascensiunea ei spectaculoasă la faimă, Gaga a avut mai multe turnee mondiale și a încasat venituri de milioane. Fiecare spectacol este în continuă schimbare, cu o mare varietate de ținute și detalii artistice. Gaga știe cu siguranță să facă spectacol. Cu toate acestea, în ciuda faptului că a acumulat atât de mulți bani, vedeta a ajuns în faliment.

Averea netă a lui Lady Gaga

Potrivit Celebrity Net Worth, Lady Gaga are o avere netă de 320 de milioane de dolari.

O mare parte din valoarea ei netă a acumulat-o din cariera ei de mare succes ca interpretă, având încasări totale de 692.385.412 de dolari prin toate turneele ei, precum și realizând vânzări record impresionante.

Primul ei album de studio „The Fame”, combinat cu EP-ul ei „The Fame Monster”, s-a vândut în aproximativ 15.000.000 de copii în întreaga lume.

De asemenea, are câteva alte fluxuri de venituri, inclusiv oferte de marcă, o ofertă Netflix, YouTube și venituri din streaming, precum și linia de parfumuri lansată în trecut.

Cu toate acestea, Gaga a reușit să-și construiască și o carieră de succes în actorie alături de muzica ei. În 2015, ea a apărut în American Horror Story, obținând primul ei rol major cu normă întreagă.

De când a obținut primul rol, ea a continuat să joace în „A Star Is Born” și „House Of Gucci”. De asemenea, a mai jucat în „Machete Kills” în 2013.

Pentru rolurile sale de profil în „House Of Gucci” și „A Star Is Born”, este probabil să fi fost plătită cu sume considerabil mai mari în comparație cu rolurile ei anterioare.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că a câștigat milioane de dolari, vedeta a reușit totuși să falimenteze în 2010.

Adevăratul motiv pentru care Lady Gaga a dat faliment

Deși poate părea o sarcină deosebit de dificilă ca celebritate, Gaga a făcut-o posibilă, din motive care sunt totuși destul de admirabile în anumite privințe.

Într-un interviu pentru Financial Times, Gaga a dezvăluit cum turneul său „Monsterball”, care s-a întins în perioada 2009-2011, a lăsat-o în faliment.

Se pare că Gaga a vrut să le ofere fanilor ei un spectacol atât de bun, încât a ajuns să investească mult prea mulți bani în turneu și în ținutele sale spectaculoase, pe care a cheltuit aproape 2 milioane de lire sterline.

Curând, și-a dat seama că avea datorii de 3 milioane de dolari, trimițându-și echipa într-o frenezie de panică. Nimeni nu-și dăduse seama de ceea ce se întâmplă până în acel moment.

În interviu, ea s-a deschis despre întorsătura neașteptată a evenimentelor: „Am pus totul în show și, de fapt, am dat faliment după prima prelungire a „The Monster Ball”. Și a fost amuzant pentru că nu știam! Și îmi amintesc că am sunat pe toată lumea și le-am spus: «De ce toată lumea spune că nu am bani? Este ridicol, am cinci single-uri nr. 1».”

În ciuda faptului că a dat faliment, ea a reușit să câștige banii înapoi în cele din urmă, adăugând câteva spectacole suplimentare.

Mai mult decât atât, faptul că multe dintre aceste spectacole suplimentare au fost găzduite pe stadioane a ajutat-o ​​pe cântăreață să aducă mai multe venituri față de cele pe care le-ar fi avut dacă spectacolul ar fi fost pe o arenă.

În medie, stadioanele tind să găzduiască în jur de 70.000 până la 80.000 de locuri, în comparație cu o arenă, care poate găzdui aproximativ 40.000 de locuri.

Falimentul i-ar trimite pe cei mai mulți oameni într-o frenezie sălbatică. Totuși, se pare că Gaga a reușit să o ia încet și să revină.

Deși în cele din urmă a câștigat banii înapoi, ea a dezvăluit în interviurile ulterioare că „a câștiga bani nu este prioritatea ei” și că îi pasă mai mult de experiența pe care o obțin fanii venind la spectacolul ei.

Ea a continuat să spună pentru Financial Times în același interviu: „Nu sunt obsedată de lucrurile materiale și nu-mi pasă de bani și nu-mi pasă de atenția publicului, ci doar de dragostea fanilor mei, așa că pentru mine este vorba despre cât de bun artist pot deveni”.

Deși se pare că lui Gaga nu-i pasă de lucrurile materiale, ea și-a răsfățat familia cu câteva cadouri grandioase, inclusiv un Rolls Royce pentru tatăl ei.

Judecând după reacția ei din interviurile anterioare, se pare că Gaga a reflectat asupra falimentului ei și a luat-o drept lecție pentru finanțele ei viitoare.

Sursa: www.thethings.com Etichete: , , Dată publicare: 22-08-2022 11:00