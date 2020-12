Momente virale care ne-au amuzat copios în 2020. De la Will Reeve fără pantaloni la sărutul unui manechin

2020 a fost un an plin de provocări, care i-au mai luat din strălucire și optimism. Au existat totuși momente care ne-au adus zâmbetul pe buze. Ne reamintim o parte dintre ele, în materialul VIDEO de mai sus.

Anul care se încheie peste câteva zile a fost precum un roller-coaster, dar cu mai multe coborâșuri decât urcușuri. Și, pentru că tot vorbim despre un trenuleț, într-un parc de distracții de lângă San Diego, pasageri au fost animalele de pluș. Au fost doar lucrări de mentananță. Oamenii n-au avut acces, din cauza pandemiei.

De altfel, COVID-19 a inspirat o mulțime de oameni. Spre exemplu, cineva a inventat un „lansator” de măști.

Din categoria „capcanele muncii de acasă”, Will Reeve, fiul regretatului Christopher Reeve, actorul care i-a dat viață lui Superman, a intrat în direct, pe post, fără pantaloni! Will este jurnalist la postul american ABC și a respectat codul vestimentar... doar pe jumătate. A avut cămașă și sacou, dar a neglijat partea de jos a corpului, sperând că o încadratură corectă îl scutește de grija pantalonilor. Ghinion însă, în cadru a intrat și o bucată de coapsă dezgolită. Imaginile s-au viralizat instantaneu, iar Will a devenit foarte cunoscut în toată lumea.

La un hohot de râs generalizat pe internet s-a ajuns și în cazul următor: unul dintre cele mai populare seriale americane a inclus o scena cu un actor care sarută cu foc un... manechin. Asta, firește, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Inevitabil, au urmat o serie de parodii.

Lipsa interacțiunilor cu cei din jur a dus și la prietenii atipice. Exemplul vine din statul american Utah, unde cel mai bun camarad al unui băiețel este un... schelet. Mama micuțului spera ca, după Halloween, lucurile să stea cu totul altfel. Având în vedere relația specială dintre cei doi, lucrurile nu s-au schimbat. E drept că scheletului îi lipsesc câteva oase, dar încă rezistă la joacă.

Din fericire, un bebeluș de 6 luni nu a avut de suferit după ce părinții săi l-au urcat pe placa de schi nautic. Performanța a devenit celebră în toată lumea și i-a adus un loc în Cartea Recordurilor.

Pe de altă parte, celebrul iluzionist David Blaine a realizat o cascadorie demnă de visele oricărui copil: a zburat deasupra deșertului Arizona legat de 52 de baloane umflate cu heliu. Magicianul s-a înălțat la peste 7.500 de metri, înainte de a se arunca în gol cu parașuta. În ciuda emoțiilor, aterizarea a fost perfectă.

O performanță ca la carte a avut-o și un papagal. Pasărea i-a uimit pe vizitatorii unei grădini zoologice din Marea Britanie interpretând o melodie a lui Beyonce.

În schimb, animalele următoare pot fi incluse la categoria "AȘA NU".

Curtea impunătoarei reședințe a lui Donald Trump a fost luată cu asalt de ratoni. Necuvîntătoarele au încercat în repetate rânduri să își revendice teritoriul, iar țintele lor preferate au fost agenții de la Secret Service și jurnaliștii.

Celebră a devenit și o musca poposită pe creștetul lui Mike Pence în timpul unei dezbateri.

Un alt moment haios al anului s-a petrecut în timpul unui concurs televizat, când o concurentă a declarat că mâncarea preferată a lui Popeye Marinarul era puiul, nu spanacul. Cu toate acestea, un lanț de fast food care poartă numele lui Popeye Marinarul a premiat-o pe concurentă cu 10 mii de dolari pentru răspunsul său ingenios.