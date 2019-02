Modelul de 1 mil $/ an, care a apărut pe coperta Vogue, trăiește acum pe străzi

Un fost model care a apărut pe coperta Vogue și care a câștigat un milion de dolari pe an în apogeul carierei sale trăiește acum pe străzile din Barcelona.

Nastasia Urbano, 57 de ani, a defilat alături de supermodele precum Linda Evangelista, a fost chipul parfumului Opium al lui Yves Saint Lauren și i-a avut în anturaj pe Jack Nicholson și Andy Warhol în anii '80, relatează Daily Mail.

Acele vremuri sunt îndepărtate. Acum, ea doarme pe străzi, în Barcelona.

La de 20 de ani, Nastasia Urbano apărea pe coperta Vogue și s-a mutat la New York, unde a semnat contract cu faimoasa agenție Ford Models.

S-a bucurat de un succes uriaș pe ambele maluri ale Atlanticului și a trăit o viață de lux.

"Am apărut în toate revistele, am fost iubită de toată lumea. Mi s-a dat un milion de dolari într-un an, pentru doar 20 de zile de muncă. Și s-a întâmplat asta timp de trei sau patru ani. Am fost luat cina cu Jack Nicholson, Andy Warhol și chiar cu Roman Polanski. Am fost la petreceri cu Melanie Griffith și Don Johnson. Am fost pe punctul de a merge la nunta Madonnei cu Sean Penn, pentru că David Keith a fost invitat și eu mă întâlneam cu ella acel moment, dar în acea zi eram mahmuri și nu ne-am putut trezi”, povestește Nastasia.

Spune că viața ei s-a schimbat după ce l-a întâlnit pe bărbatul care i-a devenit soț. Au cheltuit foarte mult și în cele din urmă el a părăsit-o când rămăsese doar cu hainele de pe ea.

"Singurul lucru bun din această relație a fost copilul, restul a fost oribil. El a plătit pentru tot cu banii mei. La două zile după ce l-am cunoscut a vrut să-i cumpăr un BMW și eu, ca proasta, am semnat un cec. Eram îndrăgostită...”, a spus Nastasia.

A fost evacuată din multe case deoarece nu a mai putut plăti chiria.

Acum se consideră norocoasă dacă vreun prieten o mai primește din când în când să doarmă la ei pe canapea. În rest, doarme pe străzi.

"Vreau să trăiesc, nu doar să supraviețuiesc. M-am saturat să cer bani. Oamenii din jurul meu m-au părăsit, toată lumea dispare și nu sunt surprinsă. Vreau să recâștig respectul copiilor mei. Vreau să mă recuperez ca persoană și să fiu în regulă”, a mai spus Nastasia.

Nastasia și-a început cariera în modă la Barcelona și a lucrat cu branduri de vârf, cum ar fi Revlon și Yves Saint Laurent, apărând pe coperta revistei Vogue în 1981.

După ce au auzit despre situația ei actuală, câțiva foști colegi au decis să facă tot ce le stă în putință pentru a o ajuta să-și revină.

