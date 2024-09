Master Chef, cel mai iubit cooking show din România revine pe micile ecrane. Chef Florin Dumitrescu, dezvăluiri din culise

La ce să ne așteptăm de la sezonul cu numărul 9, aflăm chiar acum de la unul dintre membrii juriului.

Chef Florin Dumitrescu: „Noul sezon Master Chef vine cu ce se așteaptă omul normal de la Master Șef. Adică trei jurați mișto, cu o relație închegată în mulți ani și cu interacțiune cu concurenți, farfurii interesante, competiție, concurenți drăguți de la care avem ce învăța și noi, jurații și oamenii de acasă”.

Ați ajutat foarte mulți oameni încă de acum mulți, mulți ani, cumva să învețe și să facă niște plating-uri superbe. Crezi că iar ne revine acest gust?

Chef Florin Dumitreescu: „Deci eu acuma, zic sincer, m-am uitat pe amintiri Facebook amintiri One Drive. Da, și acum 13 ani, fix astăzi, acum 13 ani, deci 08/09/2011 am participat la primul eveniment de sales Pro TV, unde ne-au anunțat. La 13 ani distanță, reîntoarcerea noastră la formatul nostru la cu 13. Și e cu noroc, așa sper și cred că e cu noroc să luăm cumva lucrurile de unde le-am lăsat. Și anume aceeași poveste. Despre plating, despre dish”.

Ați gusta deja o mulțime dintre preparatele concurenților? . Ce te-a surprins cel mai mult? Mai surprinde ceva?

Chef Florin Dumitrescu: „Foarte multe. Surprinzător, dar chiar ne mai surprinde. Am avut, dincolo de deja faimosul concurent care ne adu să gustăm pietre. Avem și un șorț de aur. A intervenit acest șorț de aur, un fel de Golden Buzz de la Românii au Talent. Practic avem un concurent care a reușit să ne surprindă. A fost wow un piept de pui simplu, un piept de pui da perfecțiune într-o chipată. Și a primit și șorțul de aur”.

Cel mai inedit preparat prezentat la Master Chef

Chef Florin Dumitrescu: E un stir fry, are chef Cătălin o vorbă: „De ce să mănânci clătita cu dulceață?” Poți să mănânci dulceața aia pe orice. Dacă vrei neapărat să mănânci, să mănânci dulceață în partea astalaltă vine din Asia. Cum să mănânci sosul? Doar sosul? Aceste pietre care doar se sug, se scuipă și te bucuri practic de gustul soțului pe care le-ai avut în tigaie. Da, este (n.r. o altă experiență) dacă te gândești un pic la plombe, te gândești la ce mai ai prin gură dacă ai fost la dentist în ultima perioadă. Da, depășești momentul și guști”. A venit un băiat care a venit cu un stir fry bun, totul bine până aici când a folosit cuvântul pietre. Atunci noi ne-am șocat și am zis stai, mă puțin, chiar pe bune. Adică cum gustăm din chestia asta? Și ne-a explicat băiatul cum se gustă. Omul fiind un influencer. Adică e un băiat de pe Tiktok care gătește foarte des, a venit la la preselecție, a trecut mai departe, a venit la noi. Se pare că există această rețetă și acum cu ajutorul social media reușesc să vezi ce se întâmplă în toate colțurile lumii și cumva am văzut ulterior niște soteuri din astea de pietre, cu niște sosuri interesante”.

Ce căutați voi la Master Chef. Ce ar trebui să aibă un concurent care să vă convingă într-adevăr că e să câștige 75.000 de euro?

Chef Florin Dumitrescu: „75.000 euro e o sumă foarte importantă. Da, foarte importantă. Pe partea de cooking show-uri cred că e cel mai mare premiu care a fost până în momentul de fața. În primul rând, noi avem nevoie la Master Chef de oameni care cu adevărat vor să schimbe viața, pentru că Master Chef este mai mult decât un cooking show. Master Chef începe acum, dar nu se termină niciodată pentru concurent e genul de proiect în care omul chiar își chimbă viața. Adică vine un simplu, nu știu bancher, să zicem. Și dacă trage cărțile corecte reușește să-și schimbă viața, să ajungă un șef de mare succes. Avem exemple foarte clare din trecut, din primele sezoane. Sunt mulți. Sunt foarte mulți, vreo șapte, opt sau 12 care fac și performanți, care fac nu performanță, sunt cei mai buni bucătari români. Sunt foarte mulți. Mai e casnica, adică se supără că nu îi zic casnica, Andreea Moldovan”.

Chef Florin Dumitrescu: „Master Chef este show-ul care reușește să schimbe viața și după și surprinzător, nu, nu neapărat ăia care au câștigat au ajuns de mare succes. E pentru cei care își doresc cu adevărat să-și schimbe viața și noi asta căutăm la concurent. Concurentul pe care noi îl căutăm este ăla care trebuie să gătească cu pasiune, care poate să depășească orice moment, să își depășească limitele în materie culinară”.

Chef Florin Dumitrescu: „Avem audițiile, după audiții, audiții în care au cinci minute la dispoziție să gătească un plating, să facă un plating sau să-și termine preparatul. Și mulți dintre ei sunt foarte inteligent și reușesc să prăjească în fața noastră un pește, un crevete, își termină farfuria exact așa cum trebuie, după care ajungem în partea de bootcamp unde îi trecem prin diferite situații. De data asta bootcamp-ul va fi un pic diferit, dar avem timp să vorbim despre bootcamp, după care ajungem în main kitchen cu 20”.

