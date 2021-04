Mărturie emoționantă din partea fiicei artistei Gabi Luncă, după decesul celebrei cântărețe: "Nu a ştiut cât este de iubită"

Gabi Luncă, marea cântăreaţă a muzicii lăutăreşti, a fost văzută ca o instituţie, atât în breaslă, cât şi de românii care o ascultau la petreceri în vremuri rele, în care aveau puţine bucurii.

Şi a mers înainte cu credinţa în Dumnezeu şi cu lumina în priviri până la vârsta de 82 de ani.

Un public care a iubit-o, deşi, la un moment dat, a ieşit din lumină reflectoarelor. Acum, anunţul dispariţiei a fost făcut de fiica cea mică a cântăreţei, Rebeca.

"După 23 de ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit şi L-au slujit o viaţă întreagă! O să ne revedem", a fost mesajul despre părinţii ei postat pe internet.

Rebeca Onoriu, fiica lui Gabi Luncă: ”Am crezut că mama este nemuritoare şi am sperat până în ultima clipă că va veni acasă, eram pregătite, căutam terapie non COVID. Noi am sperăm, aşa ar face orice copil. M-a sunat mama şi mi-a spus: 'Rebeca, mama nu te aude', era în terapie, dar 'să ştii că mama este bine'. Eu ţipam să mă audă.”

Cu o tuse uşoară, dar cu un test COVID pozitiv, Gabi Luncă a ajuns în urmă cu 3 săptămâni la Matei Balş. Medicii au descoperit însă o inflamaţie gravă la plămâni şi au decis să o transfere în secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean Ilfov. Aici starea de sănătate i s-a înrăutăţit.

Rebeca Onoriu: ''Mama nu a ştiut cât este de iubită. Până la ora actuală am peste două mii de mesaje. Pe mine nu m-au sunat apropiaţii să îmi spună condeleanțe şi atât. Pe mine m-au sunat apropiaţii plângând în hohote."

Alături de Dona Dumitru Siminica, Romica Puceanu şi Victor Gore, Gabi Luncă a făcut parte din generaţia"clasică" a muzicii lăutăreşti urbane.

Elena-Gabriela Lunca s-a născut pe 16 octombrie 1938, în comună Vărbilău, din Prahova. Talentul muzical l-a moştenit de la tatăl ei, violonist. În 1964, s-a căsătorit cu acordeonistul Ion Onoriu, cu care a avut patru copii. Alături de el a plecat în turnee inclusiv la New York. Împreună au organizat şi cel mai mare concert de muzică lăutărească urbană din istoria României.

Deşi o fire optimistă şi mereu dispusă să ajute, ascundea în suflet o mare durere. A pierdut un copil chiar după ce a fost botezat. A fost momentul în care a renunţat la scenă şi a început să cânte numai muzică religioasă.