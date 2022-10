Marius Manole împlinește 44 de ani. Viața și cariera actorului care a înapoiat decorația primită de la președintele Iohannis

Pe 4 octombrie 2022, actorul Marius Manole împlinește 44 de ani.

Coplăria lui Marius Manole

Marius Manole s-a născut pe 4 octombrie 1978 la Iași, unde a și absolvit, în 2001, Universitatea de Arte George Enescu, secția actorie.

Între 2002 - 2003, Marius Manole a urmat cursurile Secției de Coregrafie de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.

„Am avut o copilărie foarte fericită, părinții mei m-au ferit de probleme, n-aveam habar că se întâmplau în jur răutăți, minciuni, lucruri rele. La mine era liniște. (…) Sigur că da, mai mâncam şi bătaie. Dar nu era așa o traumă cum e acum. La noi, bătaia era… o formă de alint, un pic mai agresivă, dar nu era așa o mare supărare când ne băteau părinții. Adică știam că, dacă am greșit, trebuie să plătesc cumva. Bine, eram și foarte șmecher. Aveam în dormitor un dulap și între dulap și perete era un spațiu, ori, eu fiind foarte slab și foarte mic, încăpeam acolo. Și țipam „Tata meu nu mai fac!!! Nu mai da!!!” Dar, de fapt, el dădea cu cureaua în dulap. Și așa făceam de fiecare dată, mă refugiam în colțul acela și ieșeam de-acolo șmecher și ziceam: „Vai, tata, dar ce tare ai dat!”, a spus Marius Maonel despre copilăria sa, citat de teatrulmetropolis.ro.

Piese de teatru și filme

De-a lungul carierei sale, Marius Manole și-a desfășurat activitatea la mai multe teatre din București și din țară, printre care: Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul Metropolis, Teatrul Maria Filotti din Brăila,Teatrul Municipal din Târgoviște, Teatrul Național din Timișoara, etc.

Printre cele mai cunoscute piese de teatru în care actorul a jucat menționăm:

► „Elliot Cooper” - "Casa de la țară" (2002) de Donald Margulies, regia Claudiu Goga

►„Poliţistul”, Soţul IV (2003) – „Pietonul şi furia” de Eugene Ionesco, regia Alexander Hausvater

►„Vasea” - „Peretele" (2004) de Lia Bugnar, regia Lia Bugnar

►„Kurt” – „Fireface” (2004) de Marius von Mayenburg, regia Felix Alexa

► „Steve” – „I hate Helen” (2005) de Peca Ştefan, regia Carmen Lidia Vidu

► „Bebe” - „Jocul de-a adevărul” (2007) de Lia Bugnar, regia Lia Bugnar și Dorina Chiriac

► „Oscar” - Oscar și Tanti Roz (2010) de Eric Emmanuel Schmidt ,regia Chris Simion

► „Lenglume” - "Crima din strada Lourcine" (2017) de Eugène Labiche, regia Felix Alexa

Referitor la viața de actor, Marius Manole a spus într-un interviu că iubește teatrul și se simte norocos că are șansa să facă ce-i place.

Începând din 2009, Marius Manole a jucat în mai multe filme românești:

►„Heatwave” (2009), regia Mirel Bran, 2009

►„Bibliothque Pascal” (2010), regia Szabolcs Hajdu

►„Luna verde” (2010), regia Alexa Visarion

►„Undeva la Palilula” (2012), regia Silviu Purcărete

►„Un prinț și jumătate” (2018), regia Ana Lungu

Nominalizări și premii

În 2009, Marius Manole a obținut premiul „FestCo” pentru rolul principal din spectacolul „Ioana și focul” de la Teatrul de Comedie din București.

Pe 5 mai 2016, Klaus Iohannis l-a decorat pe Marius Manole cu Ordinul „Meritul Cultural" în grad de Cavaler, categoria D - „Arta spectacolului", pentru „implicarea deosebită în promovarea teatrului și cinematografiei românești, atât în țară, cât și în străinătate".

Tot în 2016, Marius Manole a obtinut premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul „bătrânica apatică” în piesa „Între noi e totul bine”, în regia regia Radu Afrim.

Pe 8 mai 2017, Marius Manole și dansatoarea profesionistă Olesea Nespeac-Micula au câștigat marele premiu la emisiunea „Uite cine dansează!” difuzată la PRO TV.

Cei doi au donat premiul în valoare de 100.000 de euro fundației „Hope and Homes for Children”.

În noiembrie 2021, Marius Manole a înapoiat decorația primită de la președintele Românei, declarând că este dezamăgit de activitatea sa politică.

„L-am votat pe domnul Iohannis, l-am susţinut pe domnul Iohannis, am crezut în domnul Iohannis, am crezut că este singura cale spre o Românie europeană şi democrată în care lucrurile să funcţioneze şi justiţia să fie liberă. Iată că votul meu a fost înşelat şi cineva mi-a spus: dacă nu ţi-ai dat seama în 2016 că susţii un preşedinte să-şi fie ruşine. Nu, nu mi-e ruşine. În momentul acela nu era nimic atât de grav şi lucrurile nu erau aşa şi Iohannis era Iohannis. Iată că între timp lucrurile s-au schimbat. Mi se un gest de igienă să sancţionezi pe cineva chiar dacă l-ai susţinut. Susţinerea nu vine necondiţionată, nu vine la pachet. Dacă am votat poţi să vinzi şi ţara că eu doar te-am votat şi te susţin până la capăt. Nu, pentru că este de datoria noastră să fim vigilenţi şi să avem grijă de ţara noastră", a explicat actorul.

Viața personală a lui Marius Manole

Marius Manole nu este căsătorit și nu are copii. Într-un interviu acordat unei reviste de presă, actorul a declarat că lucrul pe care-l apreciază cel mai mult la o femeie este inteligența și că eroul lui este Rodica Mandache, actrița română de teatru și televiziune.

În cadrul aceluiași interviu, actorul a spus că cea mai mare realizare a sa este că şi-a achiziţionat o casă.

Întrebat ce îi place cel mai mult să facă, actorul a spus că îi place să-și plimbe cățelul.

Actorul a mai spus că printre cele mai importante persoane din viața lui sunt părinții și câțiva prietenii.

Sursa: teatrulmetropolis.ro Dată publicare: 04-10-2022 08:27