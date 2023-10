Mădălina Ghenea a făcut senzație pe covorul roșu la un eveniment din cadrul Săptămânei Modei de la Milano. „Mândria noastră”

Actrița a atras toate privirile și și-a impresionat plăcut fanii cu ținuta pe care a ales-o.

Mădălina Ghenea a ales să poarte o rochie transparenta argintie, cu franjuri și detalii aplicate din cristale și mărgele. La păr a optat pentru bucle lejere, iar make-upul este inconfundabil, actrița optând pentru clasicul machiaj care o definește.

Românca a postat câteva fotografii și pe contul ei de Instagram.

„Nu mă pricep deloc la Instagram. Au trecut zile de când s-a terminat săptămâna modei, a fost una plină. Am filmat o campanie la nivel mondial, am defilat la un spectacol, am participat la mai multe evenimente și m-am distrat mult cu această ființă specială, @stefano.parigi!”, a scris vedeta pe Instagram.

Iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

„Ești fenomenală! Ești top oriunde și oricând, nu doar pe Instagram!”, „Cea mai frumoasă!”, „Ești mândria noastră!”, i-au scris urmăritorii săi pe contul de Instagram, în secțiunea de comentarii.

