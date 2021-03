Lost Frequencies a lansat noul single „Rise”, o piesă cu influențe din classic house

“Here With You", "Reality", "Before Today", "Are U With Me", "Crazy", "Like I Love You", “Alive and Feeling Fine”, “Love To Go”… un tip care zâmbește mereu și amintirile din vara 2019, din mainstage-ul Neversea.

Lost Frequencies a avut un debut incredibil în 2014, moment în care a lansat un worldwide hit single: "Are You With Me", cu sub label-ul The Bearded Man, parte a gigantului Armada Music.

Belgianul a bifat Mainstage-ul celor mai mari festivaluri din lume si rezidențe în cele mai mari cluburi, fiind considerat revelația curentului Electronic Dance Music.

După ce a lansat un album cu 11 versiuni remix pentru “Don’t Leave Me Now”, fanii artistului din Belgia au fost curioși să afle momentul în care Lost Frequencies va lansa ceva nou.

Răspunsul a venit în acest weekend, când a apărut noul single “Rise”, o piesă cu influențe din classic house, care propune și un mesaj puternic, plin de emoție. E o combinație interesantă, pe de o parte poate fi considerat un club-track, dar în egală măsură e și o piesă emoționantă, un soi de sad-song.

Odată cu lansarea acestui single, fanii producătorului Lost Frequencies discută despre lansarea unui nou album în 2021.