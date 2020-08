Lili Sandu a născut un băiat. „Trăiesc cele mai intense emoții”

Lili Sandu a născut luni seara un băiețel de nota 10. Micuțul are 52 de cm și 3.300 de grame.

Aceasta a publicat pe contul ei de Instagram prima fotografie cu copilul ei, în care apare ținându-l strâns la piept.

„Atunci când viața capătă un sens. Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 gr m-au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu există cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!”, a scris Lili în descrierea imaginii.

„Ai mei! ❤️ Bravo iubita mea pentru curaj și pentru forță! Vă iubesc”, a scris și iubitul ei, Silviu Țolu, în comentarii.

“Mereu când am fost întrebați de numele lui bebe am evitat răspunsul pentru că ne doream să-l ținem pentru prima dată în brațe și să simțim că i se potrivește. Eh, în urmă cu câteva seri, am avut o surpriză din partea lui, l-am visat pentru prima dată și atunci când l-am întrebat “cum te cheamă” mi-a răspuns senin T… J.. Acum nu mai avem niciun dubiu, prenumele TJ it is!”, a mărturisit recent Lili.