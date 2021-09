Kylie Jenner este din nou însărcinată. Va avea al doilea copil cu iubitul ei, Travis Scott

Instagram

Kylie Jenner a confirmat că este însărcinată cu al doilea copil pe care îl are cu iubitul ei, Travis Scott (30 de ani).

Vedeta de 24 de ani a făcut marele anunț printr-un video publicat pe Instagram, în care se observă sarcina în stare avansată.

Instagram

Travis și Kylie formează un cuplu din 2017, iar în 2018 au devenit părinții lui Stormi, fetița lor.

Kylie nu a dezvăluit până acum sexul celui de-al doilea copil.

În august, mai multe reviste au relatat despre o posibilă sarcină a lui Kylie Jenner, însă montajul distribuit marţi seară pe Instagram reprezintă prima confirmare publică făcută de vedeta americană.

Kylie Jenner, cea mai mică dintre surorile Kardashian, a ţinut în mare secret prima ei sarcină şi a divulgat-o abia la câteva zile după naşterea lui Stormi, când a distribuit pe Instagram o primă fotografie a fiicei sale.

Serialul de tip reality-show ''Keeping Up with the Kardashians'' s-a încheiat în luna iunie.

Emisiunea TV a reprezentat rampa de lansare pentru afacerile în domeniul modei şi produselor de înfrumuseţare deţinute de Kylie Jenner şi de una dintre surorile ei vitrege, Kim Kardashian.

Prezenţa lui Kylie Jenner pe reţelele de socializare este urmărită în prezent de aproximativ 265 de milioane de utilizatori de Instagram.