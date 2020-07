Kygo și Tina Turner lansează vineri, 17 iulie, o piesă împreună!

Norvegianul Kygo este unul dintre cei care a avut un astfel de parcurs și și-a spus povestea în documentarul “Stole The Show”.

În 2020 este unul dintre cei mai bine cotați artiști ai lumii, cu apariții live în mainstage-ul marilor evenimente din muzica electronică. Kygo nu este neapărat un DJ, e ceva mai mult, show-urile norvegianului fiind extrem de apreciate oriunde în lume.

Îți amintești vara lui 2018?

Venea în premieră la un festival în România, la UNTOLD cu un live memorabil





În 2019 managementul regretatei Whitney Houston i-a solicitat norvegianului să realizeze o versiune cover pentru “Higher Love”, piesă semnată Steve Winwood, iar Kygo a reușit să vină cu un sound big pop, care a ajuns NO.1 in chart-urile din Statele Unite și UK Singles Chart.

Un an mai tărziu, pionierul stilului Tropical House pregătește un remix pentru o piesă clasică, "What’s Love Got To Do With It”, piesă lansată în 1984 de Tina Turner.

După o lungă perioadă petrecută în studio, nici Kygo nici Tina Turner nu au făcut public niciun preview al noii producții, dar au share-uit ceea ce pare a fi cover art-ul acestui remix. Pe conturile de social media, Kygo a postat căteva detalii despre noua colaborare, declarând că este extrem de onorat de lucreze cu un artist de calibrul Tinei Turner. “Nu pot să cred că vineri voi lansa această piesă cu Tina Turner! What’s Love Got To Do With It este una dintre piesele mele favorite și pare aproape ireal că am oportinitatea sa lucrez cu un artist legendar!” – Kygo

Versiunea remix pentru "What's Love Got to Do with It" semnată Tina Turner & Kygo va fi lansată pe 17 iulie 2020.

Interviul UNTOLD STORIES cu KYGO il puteti urmari aici