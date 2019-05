Kim Kardashian s-a plâns că nu a fost recunoscută într-un fast food din SUA

„Hey, Jack in The Box, am o plângere serioasă. Verificați-vă e-mailul sau vă rog să-mi trimiteți un mesaj pentru ac echipa mea să vă contacteze. Repede!”.



Hey, Jack In The Box I have a serious complaint but I won’t fully put you on blast, check your corporate email inbox or send me a DM with direct person for my team to contact. Pronto!

“Nu este vorba despre o command[ greșită, însă am observat că nimeni nu m-a recunoscut, lucru care i-a afectat pe ceilalți clienți ai localului”.

I would like to add that this is not about me or a wrong order. Nobody recognized me and it’s something that I observed that affected other customers at this particular location that was concerning.