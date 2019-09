Juno semnează coloana sonoră a serialului Profu’ de la PRO TV

JUNO semneaza si lanseaza piesa “Profu’”, coloana sonora a serialului cu acelasi nume de la PRO TV, difuzat in fiecare seara de marti, de la ora 21:30, in care artistul HaHaHa Production il si interpreteaza pe personajul Nuni.

“Este o inspiratie pentru mine acest serial, asa cum sunt toate experientele intense pe care le traiesc in ultimul timp si pe care incerc sa le manifest prin muzica pe care o compun. Este o revelatie pentru mine felul in care ma simt cand joc, mai ales ca nu mai facusem niciodata asta pana acum, este o bucurie mare munca zilnica alaturi de echipa serialului si o mare recunostinta ca am ocazia sa traiesc aceasta perioada foarte cool si potrivita pentru mine si viitorul meu profesional”, marturiseste artistul HaHaHa Production.

“JUNO a fost o mare surpriza pentru mine. Am facut un casting urias cu tineri pentru rolurile elevilor. Banuiam ca o sa am ceva de lucru cu el, dar am lucrat foarte putin, este foarte bun actor. E talentat, muncitor si extrem de receptiv”, declara Iura Luncasu, regizorul serialului “Profu’” de la Pro Tv.

Co-productie Cat Music si HaHaHa Production, piesa “Profu’” are muzica semnata de Vladimir Coman Popescu, Alexandru Stancu (JUNO) si Serban Cazan, iar versurile, de Vladimir Coman Popescu si Alexandru Stancu (JUNO).