James Earl Jones a fost plătit cu doar 7.000 de dolari pentru a-l interpreta pe Darth Vader în ”Star Wars: A New Hope”

În interviurile pe care le-a acordat în trecut, actorul a povestit și despre modul în care a fost distribuit în filmul "Star Wars: Episode IV - A New Hope".

"George a vrut, scuzați expresia, o voce întunecată", a spus Jones despre planurile regizorului George Lucas pentru filmul din 1977.

"Așa că a angajat un tip născut în Mississippi, crescut în Michigan, care se bâlbâie. Și asta e vocea. Ăsta sunt eu." - a povestit el, potrivit Business Insider.

Discutând despre onorariul care i-a fost dat pentru acest rol, Jones a declarat: "Am avut noroc să scap de aceste așa-zise handicapuri cu o slujbă plătită cu 7.000 de dolari! Și am zis că sunt bani buni.”

Potrivit Entertainment Weekly, ”Star Wars: Episode IV — A New Hope” (1977) a obținut șase premii Oscar - inclusiv pentru cea mai bună regie artistică, cel mai bun montaj și cele mai bune efecte vizuale - și un premiu special pentru realizare la ceremonia din 1978.

În primul weekend de la lansare a obținut câștiguri de 1,6 milioane de dolari și 307 milioane de dolari la nivel general, ceea ce ajustat la inflație înseamnă aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

În același interviu pe care l-a acordat pentru American Film Institute, Jones a declarat că, atunci când s-a întors pentru "The Empire Strikes Back", al doilea film "Star Wars" lansat în 1980, intenționa să ofere o interpretare vocală mai nuanțată.

Lucas, a spus el, nu a fost de acord și i-a oprit planurile.

"El a spus: 'Nu știm ce am făcut bine, așa că hai să încercăm ce am făcut noi'. Firește, am vrut să-l fac pe Darth Vader mai interesant, mai subtil, mai orientat psihologic", a spus Jones. "Iar el a spus, 'Nu, nu. Ceea ce am aflat este că trebuie să-i menții vocea pe o bandă foarte îngustă de inflexiuni, pentru că nu este om, de fapt."

Disney a folosit Inteligența Artificială pentru a recrea vocea lui James Earl Jones în serialul TV "Obi-Wan Kenobi"

Jones și-a reluat rolul vocal ca Darth Vader în "Rogue One: A Star Wars Story" din 2016 și pentru o singură replică în "Episode IX - The Rise of Skywalker" din 2019.

În 2022, Vanity Fair a scris că Lucasfilm a încheiat un parteneriat cu compania ucraineană de inteligență artificială Respeecher pentru a se asigura că studioul poate continua să folosească vocea lui Jones pentru viitoarele proiecte care îl implică pe Darth Vader.

Tehnologia a fost utilizată pentru serialul "Obi-Wan Kenobi" pe Disney+ în 2022. În serial, Obi-Wan (Ewan McGregor) încearcă să o salveze pe tânăra prințesă Leia (Vivien Lyra Blair) de un grup imperial numit inchizitori când află că Anakin Skywalker (Hayden Christensen) s-a transformat în Darth Vader.

În timpul unui interviu cu Total Film, McGregor a declarat că filmarea scenelor cu răufăcătorul iconic l-a "speriat îngrozitor".

"Nu l-am întâlnit niciodată pe Darth Vader", a spus McGregor.

"Am repetat scena cu Vader, dar nu cu casca pe cap sau ceva de genul ăsta. Când am ajuns să facem scena, când au strigat 'acțiune', el a trebuit să vină din spatele meu. M-am întors și nenorocitul de Darth Vader venea spre mine. Parcă aveam din nou șase ani." - a declarat Ewan McGregor.

