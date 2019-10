Irina Rimes, primul concert EXCLUSIV ONLINE din România. Ce surpriză le-a promis fanilor

A început numărătoarea inversă, până la primul concert exclusiv online organizat în România, iar Irina Rimes, unul dintre jurații de la ''Vocea României'', se pregătește să urce pe scenă.

Spectacolul denumit "COSMOS", va fi transmis live, pe protvplus.ro, dar și pe conturile oficiale de Facebook, Instagram, și Youtube ale PRO TV.

Irina Rimes și-a propus să le ofere celor care îi iubesc muzica o experiență altfel - un concert de două ore și jumătate, transmis exclusiv online.

Puteți asculta concertul AICI.

Irina Rimes: ”O să fie o surpriză pentru toată lumea. Aşteptăm rezultatul cu sufletul la gură. Rezultatul în sensul să vedem câtă lumea a stat pe stream, câtă lume a comentat şi care sunt rezultatele acestui concert”.

Alături de Irina vor fi toți artiștii pentru care ea a compus piese în ultimii ani. Inna, The Motans, Andra, Horia Brenciu, Raluka, Alina Eremia, dar și foști concurenți de la Vocea României.

Alina Eremia: ”Comunicăm foarte bine pe scenă şi inclusiv la repetiţii au decurs lucrurile foarte, foarte rapid. Ne-am înţeles din priviri şi mă bucur foarte multă că vom cânta piesa "Poartă-mă" şi una dintre piesele de pe noul său album”.

Artisa va cânta pe lângă piesele lansate de ea și unele în premieră.

Irina Rimes: ”De exemplu, am o piesă pe care o cântam în copilărie şi de mică am visat s-o cânt undeva cândva şi am invitat acordeonistul meu preferat, Emil Poke, s-o cânte cu mine şi o să fie un moment foarte emoţionant”.

Concertul "COSMOS" va fi transmis pe platforma PROTVplus.ro și pe paginile de Facebook şi Instagram ale PRO TV.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!