Irina Rimes, despre Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi”: „A fost o seară magică”

Peste 2.000 de oameni au vizitat, miercuri, Muzeul Naţional de Artă al României de Ziua Naţională „Constantin Brâncuşi”. O hologramă a sculptorului a fost prezentată şi au fost proiectate, în sistem videomapping, opere ale sculptorului.

La eveniment a fost prezentă şi Irina Rimes, care a fost desemnată de Ministerul Culturii promotor al evenimentului.

Irina a declarat pentru PRO TV că a fost surprinsă să vadă mulți copii care stăteau în ploaie și se uitau la holograma lui Constantin Brâncuși.

„A fost o seară magică, pentru că a fost foarte multă lume, a și plouat, a fost și frig, și nu m-am așteptat să văd copii în fața scenei, nu m-am așteptat să văd copii care stau în ploaie și se uită la holograma lui Constantin Brâncuși.

Constantin Brâncuși nu are nevoie de ambasadori. Opera sculptorului este ambasadorul lui Constantin Brâncuși. Eu am fost acolo doar că să îndemn tinerii să vină, să facă cunoștință cu creația sa.

Am fost impresionată de liniștea monumentală atunci când aveam pauze în discurs. Cred că cel mai mult mi-a plăcut că am fost primită cu aplauze. Am simțit foarte mult căldura publicului, în momentul când am urcat pe scenă, dar și când am coborât. A fost un moment în care am avut emoții și m-am oprit din discurs, iar oamenii m-au susținut... n-au spus nepărat ceva, unii dintre ei au strigat, alții au bătut din palme.

Am simțit susținerea lor, și dragostea lor. Vreau să mulțumesc tuturor celor care mi-au transmis un gând bun saptămâna asta, celor care m-au susținut cu un comentariu, sau celor care și-au spus opinia în mod eliberat. Sincer... pentru mine a contat fiecare comentariu, le-am citit pe toate, și va mulțumesc din suflet!”, a mărturisit Irina.

În acelaşi timp, la Târgu Jiu, a fost inaugurat Muzeul Naţional „Constantin Brâncuşi”. Acesta şi-a deschis porţile în casa Barbu Gănescu, în care artistul a locuit în perioada efectuării lucrărilor Ansamblului monumental „Calea Eroilor”, format din „Masa tăcerii”, „Poarta sărutului” şi „Coloana fără sfârşit”. În cadrul evenimentului inaugural a fost vernisată o expoziţie alcătuită din 10 fotografii donate de Centrul Pompidou Paris şi alte 33 de fotografii document realizate la ridicarea „Coloanei fără sfârşit”.