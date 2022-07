În câteva ore începe Neversea. Fanii sunt așteptați de personaje fantastice și decoruri fabuloase

Timp de 4 zile și 4 nopți, The Island of Dreams va transforma experiența muzicală de la malul Mării Negre într-o poveste frumoasă alături de cea mai faină gașcă de festival și peste 150 de artiști naționali și internaționali de renume.

Fanii Neversea vor fi întâmpinați de personaje pline de culoare, de animatori, dansatori și decorurile fantastice de pe The Island of Dream, casa festivalului plin de culoare. Nisipul le va vibra tuturor sub picioare într-un nou capitol al poveștii Neversea, cu experiențe memorabile, mâini ridicate în aer și spirite libere, cu petreceri care încep înainte de apus și se termină după răsărit.

Pe timpul zilei, organizatorii Neveresea au pregătit o serie de activări, cu zone de relaxare, de mâncare și băuturi, sesiuni de make-up, studio de tatuaje, un cinematograf, experiențe VR, ecrane kinetice, scene și workshop-uri tematice sau walking act-uri.

Compania Jump In Dance va ajunge la malul Mării Negre cu cei 50 de dansatori și animatori pentru a activa atmosfera celor patru zile de festival. Sesiunile de dans pe plajă vor include și o trupă de dansatori profesioniști de samba, Samba du Brasil, creată de celebrul dansator Willmark, care va fi însoțită și de doi percuționiști.

Acrobați din România, Spania și Marea Britanie sunt pregătiți să îi surprindă pe fani cu agilitatea lor: 10 Jellyfishes pregătesc un moment special sub conceptul Illuminated Parade, culori extravagante vor fi aduse de spaniolii de la Little Garden și artiștii britanici de la Mermaidens vor face o demonstrație de măiestrie pe picioroange. Trupa Amaris Agni va face magie cu focul și sistemele LED noaptea, pe plajă.

Festivalul Neversea se trăiește și în aer, alături de membrii Aeroclubului României! Vineri, 8 iulie și sâmbătă, 9 iulie, organizatorii festivalului au pregătit un show aviat unic realizat în parteneriat cu Aeroclub România și formația de înaltă acrobație „Șoimii României”. O experiență sezorială de festival trece la nivelul următor și se transformă într-o senzație de tip ,,overground”, unică.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 06-07-2022 18:05