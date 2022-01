Heidi Klum și-a asigurat picioarele pentru 2 milioane de dolari. Unul este mai scump decât celălalt

Getty

Heidi Klum are picioare de milioane. Mai exact, de peste 2 milioane de dolari.

În timpul unei emisiuni difuzată în Statele Unite, supermodelul de 48 de ani a mărturisit că le-a asigurat pentru această sumă fabuloasă.

Sinceritatea sa a uimit şi mai mult în momentul în care a anunţat că un picior valorează mai mult decât celălalt.

Mai exact, piciorul drept a fost evaluat la 1,2 milioane de dolari, iar stângul "doar" la un milion de dolari, pentru că are o cicatrice în urma unui accident pe care Klum l-a suferit din copilărie. „Unul a fost mai scump decât celălalt pentru că în copilărie am căzut pe o bucată de sticlă și am o cicatrice mare. Evident, am pus atât de mult spray bronzant încât nu se vede acum, dar da, unul a fost mai scump decât celălalt. Sunt ciudate lucrurile pe care le fac unii oameni", a adăugat Klum”, a explicat supermodelul german.

Jennifer Lopez, Rhianna, Madonna, Mariah Carey şi Kim Kardashian sunt alte vedete, care au ţinut să-şi asigure cele mai preţioase părţi ale corpului.