Hailey Bieber a dezvăluit cum și-a ținut sarcina secretă timp de șase luni. „Mi-am dorit libertatea de a-mi trăi viața”

„Sincer, am reușit să păstrez secretul pentru că am avut burta mică mult timp. Nu am avut burtă, într-adevăr, până când am fost însărcinată în șase luni, când am anunțat. Am putut să port jachete mari și alte lucruri”, a explicat Hailey într-un interviu pentru revista W, potrivit Daily Mail. „Probabil aș fi putut ascunde (sarcina) până la sfârșit. Nu am suportat stresul de a nu mă putea bucura de sarcină în văzul tuturor.”

Înainte de a face publică această nouă etapă din viața ei și a soțului ei, Justin Bieber, Hailey a simțit că „ascunde acest mare secret și nu s-a simțit bine”.

„Mi-am dorit libertatea de a ieși și de a-mi trăi viața”, a mai mărturisit ea.

Hailey a făcut publică vestea despre sarcină pe 9 mai 2024, într-un videoclip postat pe Instagram în care ea și Justin își reînnoiesc jurămintele în Hawaii.

Cei doi încă nu au dezvălui sexul bebelușului lor.

Modelul în vârstă de 27 de ani a explicat că urmează o dietă bogată în proteine, care include „multe ouă, pui și friptură”. Pizza se află, de asemenea, în meniu.

„Eu doar ascult tot ce vrea copilul. Dacă într-o zi copilul vrea pizza, noi facem pizza”, a spus Hailey.

Fiica lui Stephen Baldwin a mai povestit că a avut grețuri matinale în timpul primului ei trimestru de sarcină.

Ea și Justin s-au căsătorit în 2018 și vor sărbători a șasea aniversare a nunții în septembrie.

