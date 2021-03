The Man, The Myth, The Mask… sunt atributele din spatele unui personaj legendar care a facut din răsărit magie, în vara lui 2018 la festivalul Neversea...



Germanul Claptone și-a făcut comeback-ul în 2021, odată cu lansarea noului single, intitulat “Zero”, lansat cu Different Recordings.

E posibil ca niciodată să nu-i descoperim adevărata identitate, fiind protejat, la fiecare apariție live, de celebra mască aurie, dar e mai puțin important; un lucru e cert în legătură cu acest personaj, de fiecare dată va veni cu piese de top, cu influențe house și tech house.

“Zero” e o producție echilibrată, un vocal perfect, groove și infuzie tech house, e destul de greu să nu dansezi în momentul în care o asculți… ne și imaginăm cum ar fi să o ascultăm vara asta la un festival, fie Neversea, fie UNTOLD, festival să fie!!!

Claptone s-a străduit să creeze armonie în acest nou single, care apare la câteva luni distanță de “Drop The Pressure”. În această perioadă germanul a lucrat la versiuni remix pentru Mark Ronson, Michael Kiwanuka, Dua Lipa, Ava Max, Trans-X sau Austra.

Versiunea re-work pentru “Liquid Spirit” (Gregory Porter) a intrat în lista celor mai bine vândute piese pe platforma Beatport, iar “Cream”, “Good To You” și “No Eyes” (feat. JAW) sunt considerate cele mai mari producții deep house din istorie.

Claptone are în discografie și două albume cu vânzări record, “Charmer” (2015) și “Fantast“ (2018), în care sunt incluse super hit-urile “Heartbeat” și “Under The Moon”, piese la care a lucrat cu solistul Nathan Nicholson, dar și “The Music Got Me” și “In The Night”, unde pe linia de voce l-a cooptat pe Ben Duffy.

Nu a fost o surpriză pentru nimeni că vreme de 4 ani la rând a fost votat “highest house DJ” în DJ Mag Top 100.

Până la un nou set live pe scena Daydreaming @ UNTOLD, am găsit acest live din 2018.