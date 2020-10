George Burcea și Viviana, din nou împreună în Ferma: „Nu știu cum am ajuns să mă îndrăgostesc”

Este a cincea săptămână pe care vedetele au petrecut-o în show-ul „Ferma. Orășeni vs. Săteni”, iar acțiunea devine din ce în ce mai palpitantă.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Viviana a pierdut duelul cu Elena Chiriac și a părăsit ferma, ajungând în tabăra bandiților. Totul se întâmpla imediat după ce frumoasa brunetă și George Burcea își dădeau seama că au sentimente unul pentru celălalt, astfel că relația lor s-a terminat brusc, chiar înainte de a începe.

Acum, Viviana s-a întors în fermă și a profitat din plin de momentele petrecute alături de George Burcea, după cum se va putea vedea și în seara zilei de 9 octombrie, de la ora 22.30, atunci când PRO TV va difuza un nou episod din „Ferma. Orășeni vs. Săteni”.

„Nu am venit aici să mă cuplez”, va spune Viviana la testimoniale, în timp ce George Burcea va vorbi deschis despre sentimentele pe care le are: „Sincer, nu știu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana”.

În schimb, Gabriel Toader va comenta în stilul caracteristic relația dintre cele două vedete: „Tu crezi că mie îmi stătea mintea la ce vorbea ea acolo despre George? Că a întors vaca de nări”.