Finala ”Românii au talent!”, sezonul 11, de la 20:30. Cine câștigă premiul cel mare, de 120.000 de euro

Concurenții care se luptă pentru premiile puse la bătaie sunt: Ana Nuță, Anastasiia Beaumont, Ansamblul Hecenii, Calisthenics România, Cristian Ciaușu, Dora Debreczeni, Eduard Anghelescu, Emanuel Barica, Karlos Tănăsucă, VAN și Villia.

În plus, locul 2 va obține un premiu de 20.000 de euro, iar locul 3 va pleca acasă cu 10.000 de euro. Și de această dată, decizia este în totalitate a publicului.

Andra: ”Cu sufletul la gură așteptăm să aflăm numele celui mai talentat român din 2024! Sunt 11 concurenți, multă emoție, foarte mult talent și un spectacol total.”

Bobonete: ”Și patru Jurați care privesc, se bucură că au prins iar locuri în față și... cam atât! Pentru că deciziile sunt luate în totalitate de voi, cei de acasă!”.

Dragoș: ”Campania de vot pentru Premiul de Originalitate este în plină desfășurare! Vestea bună este că se vor premia și locurile doi și trei. Avem multe premii, în valoare totală de 160.000 de euro!”

Andi: ”Și multe talente pe care le încadrez responsabil în categoria fenomen! O lecție importantă învățată în cele 14 sezoane ca jurat este că atunci când crezi că le-ai văzut pe toate, concurenții te pot surprinde și te pot năuci chiar și la a treia întâlnire.”

Andra: ”Tocmai asta e frumusețea acestui show! La masa Juraților am trăit poate cele mai intense emoții din viața mea! Am plâns, am râs, am dansat, am fredonat... și da... m-am emoționat”.

Bobonete: ”Eu de plâns... sunt specializat pe doine! Vrei să mă vezi în lacrimi de deznădejde și jale? Cântă-mi o doină!”

Dragoș: ”Oameni buni, bucurați-vă de spectacol și dăruiți oamenilor care vor dărui spectacol și emoție în seara asta, voturile voastre, o răsplată bine-meritată pentru talentul și efortul lor!”

