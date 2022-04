Emisiune nouă, exclusiv online, pe VOYO și PRO TV Plus: “Do major, Maestre!”

Pro TV

Dael Damsa prezintă show-ul exclusiv online “Do major, Maestre!”, care poate fi urmărit pe VOYO și pe PRO TV Plus.

Pe Dael sigur îl știi de pe TikTok, după ce a decis să le arate internauților cum ar suna manelele dacă ar fi cântate în engleză. Tot despre muzică este și show-ul “Do major, Maestre!”, despre care Dael spune că este o combinație între podcast, muzică și challenge-uri pe stradă.

“În prima parte o să transform o manea celebră într-o piesă dance, pe stil american, apoi voi avea o invitată cu care voi povesti și voi cânta. Voi pleca apoi de la studio să agăț fete cu chitara. În final, o să iau un hit internațional la care voi face o variantă acustică în frumoasa noastră limba română”.

Pe lângă carieră de artist, Dael Damsa este și un talentat producător și songwriter al noului label THE ONE RECORDS, colaborând până în prezent cu mai mulți artiști precum: Andra și Voltaj, Cleopatra Stratan, Otilia, Celia, Faydee, Nadir, Deepside Deejays, Triplo Max etc.