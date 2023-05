Emilia Ghinescu, transformare incredibilă. Cum a reușit să slăbească 50 de kilograme. GALERIE FOTO

La 44 de ani, artista spune că are 45 de kilograme o înălțime de 1,55 m.

Invitată în emisiunea „Vorbește lumea”, cântăreața de muzică populară a declarat că „și-a făcut propria dietă” și a reușit să slăbească 50 de kilograme. Cu toate acestea, ea mărturisește că nu a procedat ca la carte, ci a început să mănânce foarte puțin.

„N-aș vrea să îi pun pe oameni să facă ce am făcut eu, că nu e tocmai sănătos. Am tot ținut diete și am văzut că nu funcționează. Așa că mi-am făcut propria dietă. Mâncam foarte puțin, cât încape într-o pălmuță, mi s-a micșorat stomacul. Apoi mi-am umplut mașina de batoane proteice. Am slăbit 50 de kilograme și apoi m-am apucat de sală. (...) Nu contează cât de obosită sunt, merg la sală”, a mărturisit Emilia.

Artista a dezvăluit că anul trecut, în aprilie, a început să meargă la sală.

„Am o vârstă, ușor ne apropiem de perioada menopauzei și atunci femeile se îngrașă foarte mult și eu nu voiam să nu mai pot să scap de kilogramele care se depuseseră”, a mai spus Emilia.

