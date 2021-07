Dusty Hill, basistul trupei ZZ Top, a murit în somn la vârsta de 72 de ani

Dusty Hill, basistul trupei ZZ Top, a murit la vârsta de 72 de ani, a anunţat reprezentantul grupului american.

Solistul şi chitaristul Billy Gibbons şi bateristul Frank Beard au transmis: „Suntem întristaţi de vestea primită azi că al nostru Compadre, Dusty Hill, a murit în somn, în casa lui din Houston, Texas. Noi şi fanii ZZ Top din întreaga lume vom simţi lipsa prezenţei tale de neclintit, a bunătăţii şi angajamentului continuu. Vom fi mereu legaţi de acel «Blues Shuffle in C». Îţi va fi simţită lipsa, amigo”.

ZZ Top, înfiinţată în 1969, în Houston, Texas, este o trupă blues-Southern rock. Devenită celebră în formula Billy Gibbons (voce, chitară), Frank Beard (tobe) şi Dusty Hill (bas, clape), trupa a lansat 15 albume de studio, care au fost vândute în peste 25 de milioane de copii doar în Statele Unite, relatează News.ro.

Grupul, cunoscut pentru piese ca „Legs”, „Sharp Dressed Man” şi „Gimme all Your Lovin”, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 2004. Trupa a cântat la Bucureşti în 2009.

Hill s-a născut în Dallas, în 1949 şi a cântat, în timpul şcolii, la violoncel, fapt care a făcut facilă trecerea spre bas. El, împreună cu fratele Rocky, chitarist, şi Beard cântau în trupe locale precum Warlocks, The Cellar Dwellers şi American Blues, având acelaşi circuit cu trupa lui Gibbons, Moving Sidewalks.

Cei doi fraţi au renunţat să cânte împreună, din cauza unor diferenţe creative, iar Hill şi Beard s-au mutat în Houston, unde s-au reunit cu Gibbons în ZZ Top.