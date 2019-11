DJ-ul care a pus „Noi suntem români” la Neversea a scos un nou hit

Iti amintesti de unul dintre cele mai neasteptate momente din mainstage-ul NEVERSEA??

Nu, nu e Salvatore Ganacci cu "zilele mele"!!

E fantasticul KSHMR cu acel incredibil "Noi suntem romani", inclus in set-ul de main. El este personajul care vine cu un nou release. "Alone" este un excelent pretext pentru ca producatorul indian KSHMR sa intre din nou in studio cu italienii de la Marnik.

Productiile anterioare lansate in aceasta formula "Bazaar" si "Mandala" au adunat peste 11 milioane de stream-uri pe platforma Spotify.

Acest "Alone" va fi un suuces si pentru ca propune doua voci incredibile: Jeffrey Jey si Anjulie (care a mai lucrat pentru Diplo, Zedd sau Boombox Cartel).

KSHMR a reusit sa lanseze genul acela de combinatie: dinamica si emotie in acelasi timp.