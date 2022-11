David Guetta a împlinit 55 de ani. Cum și-a început cariera cel mai cunoscut DJ GALERIE FOTO

Iniţial fiind un DJ în cluburi de noapte în anii '80 şi '90, el fondează Gum Productions şi îşi lansează primul său album, "Just a Little More Love", în 2001.

Mai târziu, a lansat albumurile "Guetta Blaster" (2004) şi "Pop Life" (2007). Din albumul său din 2009, "One Love" care include hit-urile "When The Love Takes Over" (împreună cu Kelly Rowland), "Gettin' Over You" (împreună cu Chris Willis, Fergie & LMFAO) şi "Sexy Bitch" (împreună cu Akon), cel din urmă hit a ajuns în top 5 SUA, iar toate cele 3 hit-uri au ajuns #1 în UK.

Imnurile sale house au devenit repere în topurile de dans în anii 2010, prezentând adesea nume celebre din lumea pop şi rap, inclusiv colaboratori frecvenţi precum Nicki Minaj, Sam Martin, Sia, Morten, Chris Willis, Rihanna, Kelly Rowland şi Afrojack. Alături de artiştii Kelly Rowland şi Afrojack, Guetta a câştigat şi premii Grammy în 2011, potrivit www.allmusic.com. De asemenea, a lucrat cu o serie de artişti între care şi Britney Spears, Akon, Lil' Wayne, Kelis, Madonna, Kid Cudi, Estelle, Fergie, Amy Palmer, K'naan, will.i.am, LMFAO, Dane Bowers, Flo Rida şi Shakira.

În 2010, Guetta a primit cinci nominalizări la cea de-a 52-a ediţie a Premiilor Grammy, două dintre ele legate de albumul "One Love" şi celelalte trei pentru munca sa la hitul lui Black Eyed Peas "I Gotta Feeling". În acelaşi an, "One Love" a fost reeditat ca "One More Love", oferind un disc bonus de remixuri şi piese noi.

În 2014, Guetta a lansat trei single-uri cu propria casă de discuri Jack Back, toate adunate pe EP-ul "Lovers on the Sun" din acel an. Mai târziu în acel an, Guetta a lansat al şaselea album de studio, "Listen". În acest album a ieşit din zona sa de confort electro-house, experimentând elemente de hip-hop, rock alternativ, R&B şi instrumentaţie acustică, şi cu artişti invitaţi la fel de diverşi precum Nicki Minaj, Emeli Sandé, Sia, the Script şi Ladysmith Black Mambazo. În 2015, LP-ul a fost reeditat ca "Listen Again" cu melodii şi remixuri noi adăugate la lista de melodii, inclusiv "Bang My Head" cu Fetty Wap şi Sia.

În următorii câţiva ani, Guetta a lansat un flux continuu de single-uri. În 2016, lansările notabile au inclus imnul oficial al UEFA Euro "This One's for You" cu Zara Larsson, care a ajuns în fruntea topurilor în Franţa, Germania şi Elveţia; "Shed a Light" cu Robin Schulz şi Cheat Codes; şi "No Worries" cu discipolii.

În 2017, Guetta a lansat câteva colaborări suplimentare cu Nicki Minaj şi Lil Wayne ("Light My Body Up"), Afrojack ("Another Life"), Justin Bieber ("the platinum 2U"), Kiiara ("Complicated") şi Charli XCX şi French Montana ("Dirty Sexy Money"). În 2018 a început o serie de colaborări cu Sia (un remix din "Helium" şi "Flames"), în timp ce a obţinut un alt hit de Top Ten pentru "Mad Love" cu Sean Paul şi Becky G.

La începutul anului 2019, Guetta a făcut echipă cu DJ-ul spaniol Tom Staar pentru single-ul "This Ain't Techno". EP-ul "New Rave" a fost scos în iulie 2020 şi a inclus piesa "Kill Me Slow" cu Morten. Mai târziu în acel an, a lucrat cu Sia la single-ul de dans Top Ten "Let's Love". Au urmat mai multe single-uri bine primite, inclusiv "Heartbreak Anthem" din 2021 cu Galantis şi Little Mix, "Remember" din 2021 cu Becky Hill şi "Crazy What Love Can Do" din 2022, tot cu Hill şi Ella Henderson, potrivit www.allmusic.com.

David Guetta a vândut peste 6 milioane de albume şi 15 milioane de single-uri în lumea întreagă. În 2011, Guetta a fost votat DJ-ul #1 în sondajul 'DJ Mag Top 100 DJs'. În 2013, Billboard a clasificat cântecul său "When Love Takes Over" ca fiind colaborarea numărul #1 în dance-pop din toate timpurile.

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 07-11-2022 21:27