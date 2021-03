Cum se pregătește Ana-Maria Mărgean, fetița-minune de 11 ani, pentru semifinala „Românii au talent”

Ana-Maria Mărgean este fetiţa-minune de doar 11 ani, care a cucerit milioane de oameni atunci când a apărut pe scena de la „Românii au Talent”.

Micuţa are o voce extraordinară, iar momentul ei i-a uimit pe toţi juraţii. Andra a fost cea care i-a acordat golden buzz-ul şi a trimis-o pe Ana direct în semifinala sezonului 11.

Am vrut să vedem cum se pregăteşte Ana pentru asta şi am surprins-o chiar în timpul orei de canto, alături de AVA, profesoara sa.

După mai multe concursuri muzicale la care a participat, Ana îşi dorea de foarte mult timp să urce pe scenă la „Românii au talent”.

Reporter: Ce înseamnă pentru tine participarea la „Românii au talent”?

Ana-Maria Mărgean: „Înseamnă enorm, pentru că mi-am dorit de foarte mult timp să apar la „Românii au talent”, iar faptul că am primit golden buzz este ceva din afara acestei lumi”.

Reporter: „Care a fost reacţia ta când ai primit golden buzz?”

Ana-Maria Mărgean: „Încă nu ştiu ce s-a întâmplat, chiar dacă am vizionat acest moment de foarte multe ori, nu mă aşteptam la acest lucru şi vă daţi seama că am fost foarte surprinsă şi emoţionată şi am avut toate stările posibile”.

Videoclipul cu Ana-Maria Mărgean la „Românii au talent” a devenit viral. În doar câteva zile, tânăra cântăreaţă a ajuns pe locul 6 în trending pe YouTube, iar pe pagina de Facebook „Românii au talent” a strâns aproximativ 4 milioane de vizualizări.

Atât fetiţa, cât şi mama ei au rămas surprinse de reacţia publicului, dar mai ales de faptul că Ana a primit golden buzz-ul din partea Andrei.

Nicoleta Mărgean, mama Anei: „Sincer, ma așteptam să îi iasă bine, pentru că a muncit foarte mult, a exersat la orele de canto, de ventrilocie, dar nu vedeam rezultatul ăsta, nu vedeam aşa departe”.

Reporter: „Vă aşteptaţi ca Andra să îi ofere golden buzz?”

Nicoleta Mărgean, mama Anei: „Nu m-am aşteptat, dar m-am bucurat foarte tare, ea fiind o mare artistă, aprecierea a venit ca o cireaşă de pe tort, ca să zic aşa. Aprecierea Andrei a fost bucuria noastră”.

Micuţa talentată face pregătiri de canto cu artista AVA, care a participat şi la Vocea României în anul 2014.

AVA, profesor de canto „Music City”: Ana face canto cu mine din anul 2016, din luna februarie. Ana avea 5 ani când am început să facem canto, era foarte micuţă, dar am văzut în ea acea flacără, acel artist, care erau un artist mic ce urma să devină astăzi virală şi cunoscută prin emisiunea „Românii au talent”.

Ana se pregăteşte intens pentru semifinală, alături de Lizzy, păpuşa care a consacrat-o, şi ne promite că va fi ceva de neuitat.