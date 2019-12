Cum arată Jennifer Lopez fără machiaj. Clip viral cu vedeta

Jennifer Lopez, în vârstă de 50 de ani, s-a filmat fără pic de machiaj și a publicat imaginile pentru fanii de pe Instagram.

Jennifer Lopez a fost nominalizată pentru prestația sa din filmul „Hustlers”, lucru care a bucurat-o nespus și a determinat-o să realizeze un clip sincer pentru fanii ei.

„Bună, prieteni. Abia m-am trezit și am aflat că am fost nominalizată la categoria cea mai bună actriță în rol secundar, pentru un Glob de Aur. O, Doamne, sunt peste 20 de ani de când am fost nominalizată pentru Selena. Vă mulțumesc tuturor”, le-a transmis vedeta fanilor săi din mediul online.

Filmulețul a adunat peste 1,1 milioane de aprecieri și mii de comentarii.

Ultima dată când Jennifer Lopez a mai avut o nominalizare a fost la Globurile de Aur din 1998.