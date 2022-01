Cine a fost Nino Cerruti, celebrul stilist italian. Acesta a murit la vârsta de 91 de ani

Getty

Nino Cerruti a fost cel care introdus „casual chic” în moda masculină high-end. În 1967, Nino Cerruti este primul designer care a lansat la Paris propria sa etichetă de prêt-à-porter de înaltă calitate pentru bărbaţi.

Cine a fost Nino Cerruti, celebrul stilist italian

Nino Cerruti s-a născut în localitatea Biella, Piemont, Italia, la 25 septembrie 1930, într-o familie de industriaşi în domeniul textil. El a moştenit compania la vârsta de 20 de ani, la moartea tatălui său. Şi-a întrerupt studiile de filosofie şi jurnalism pentru afacerile de stil şi modă la cel mai înalt nivel. Urmând tradiţia familiei, a investit masiv de-a lungul anilor în cercetarea şi dezvoltarea materialelor şi s-a concentrat pe design, sensibilitate şi bun gust, potrivit www.lanificiocerruti.com, citat de Agerpres.

Din 1957, a atras atenţia la nivel mondial prin prezentarea primei linii de îmbrăcăminte a companiei, Hitman, la Milano. În 1962, împreună cu Osvaldo Testa, a fondat marca „Flying Cross", prima „Designer Line" adăugată liniei Hitman. În 1967, a deschis primul butic Cerruti 1881 la Place de la Madeleine din Paris. La mijlocul anilor '60, în Lanificio Fratelli Cerruti, a colaborat cu noi nume emergente din moda italiană, luând drept "începători" designeri de calibrul lui Giorgio Armani.

În anii '70, a creat prima jachetă deconstruită. A încheiat acorduri de licenţă în Japonia şi SUA pentru a creşte vizibilitatea internaţională a mărcii şi pentru a menţine preţuri competitive pe majoritatea pieţelor, dovedind abilităţile sale artistice, precum şi puternica sa vocaţie antreprenorială pe piaţa globală. În aceşti ani a luat fiinţă şi linia de modă pentru femei, care, 20 de ani mai târziu, reprezenta 20% din veniturile totale ale companiei.

În 1975, Hitman a început producţia şi distribuţia de tricotaje, cămăşi şi linia casual: Cerruti 1881 Brothers. La sfâşitul anilor '70, a lansat şi primul parfum masculin legat de brand, numit „Nino Cerruti", urmat de alte inovaţii: în anii '80 linia de îmbrăcăminte sport, renumită pentru îmbrăcămintea dedicată tenisului şi schiului. A sponsorizat şi sportivi de talie mondială precum tenismanul american Jimmy Connors şi schiorul suedez Ingemar Stenmark.

Nino Cerruti și creațiile sale

Popularitatea mărcii a crescut şi mai mult în 1994, când Nino Cerruti a fost numit designer oficial al echipei de Formula 1 - Ferrari. La începutul anilor '90, au fost lansate două noi parfumuri: „Cerruti 1881 Pour Homme" şi „Cerruti 1881 Pour Femme", ambele produse şi distribuite de Elizabeth Arden. De asemenea, au fost deschise magazine flagship în China, Hong Kong, Thailanda şi Indonezia. În 1995, a început producţia liniei pentru femei „Cerruti Art", care se regăseşte în segmentul „Top Designer", potrivit www.lanificiocerruti.com.

În 1998, la Muzeul Guggenheim din Bilbao, a fost prezentat noul parfum pentru bărbaţi - „Cerruti Image". În acelaşi an, a fost deschis magazinul Cerruti de pe Madison Avenue din New York. În 2000, Cerruti a deschis un magazin emblematic în Hong Kong, an în care a fost lansată versiunea pentru femei a parfumului „Cerruti Image". În 2000, Nino Cerruti a fost numit Cavaliere del Lavoro de către preşedintele Republicii Italia. În 2001, „Cerruti Holding" a vândut marca „Cerruti 1881" pentru a se concentra pe Lanificio Fratelli Cerruti.

A primit numeroase premii drept dovadă a unei cariere impresionante în modă, nu doar în Italia, ci în întreaga lume: Premiul Bath Museum of Costume Dress of the Year, Anglia, 1978; Premiul Săptămânii Modei de la München, 1981; Premiul Cutty Sark în 1982, 1988 şi Premiul Pitti Uomo, Italia, 1986.

Celebrul stilist italian a murit la vârsta de 91 de ani

Celebrul stilist italian Nino Cerruti a decedat la 15 ianuarie 2022. El a murit într-un spital din Vercelli, Piemont, unde se afla internat pentru o operaţie la şold, conform site-ului Corriere della Sera, citat de Agerpres.

„Se duce un uriaş dintre antreprenorii italieni", a reacţionat ministrul adjunct al dezvoltării economice, Gilberto Pichetto. Nino Cerruti a fost cel care introdus „casual chic" în moda masculină „high-end". „A avea stil înseamnă a combina cultura cu arta", spunea Nino Cerruti, citat de AFP, un maestru care evita rafinamentul cu orice preţ.