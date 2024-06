Chris Martin, la al doilea concert Coldplay: „Am fost şocat, trist. Ieri aţi huiduit, azi aş dori să huiduiţi mai tare”

Trupa britanică Coldplay a determinat la Bucureşti mai multe recorduri, de la biletele vândute cel mai rapid până la primii spectatori care huiduie un artist, de la valul de critici pentru că a fost ascultată o manea pe scena unui show rock, până la cel mai luminos şi plin de energie stadion.

"Aseară am susţinut primul nostru concert în România. Am fost şocat, trist şi cumva vinovat că am făcut ceva rău. Apoi m-am dus în pat şi am încercat să dorm şi mi-am dat seama că sunteţi publicul nostru, că vă iubim necondiţionat, nu puteţi schimba asta. Călătorim în toată lumea, poate nu înţelegem prin ce treceţi voi, cultura voastră, dar ştiu că iubim lumea la fel, asta însemnând că şi pe români. Pentru noi ieri a fost foarte frumos, noi vă iubim oricum. Aş dori să schimbăm ceva, ieri aţi huiduit, aşa că azi aş dori cinci secunde să huiduiţi mai tare ca ieri. Este cea mai tare huiduială auzită. Sunteţi cel mai tare public din lume. Aş vrea să invit trei oameni pe scenă. Nu contează de unde sunteţi”, a spus Chris Martin care a dat o lecţie de umanitate şi de iubire.

Şi pentru că reacţiile după primul concert au împărţit oamenii în tabere, la cel de joi seară publicul nu a mai huiduit la momentul Coldplay - Babasha, ci dimpotriva, a aplaudat frenetic. Tânguiala "Păi Naa" a lui Babasha de la primul concert s-a transformat într-o sesiune mai ritmată între el şi membrii trupei. Publicul a fost în delir deşi unii începuseră să plece, dar poate şi pentru că se apropia furtuna.

Publicul a fost cucerit însă de la primele cuvinte în română ale lui Chris Martin: "Bună seara! Bine aţi venit, prietenii mei! Mulţumesc! Ne bucurăm să fim aici cu voi! Suntem bucuroşi să fim în România!". "Ieri am început să ne îndrăgostim de România şi astăzi va fi total", a fost declaraţia sa. Şi înainte ca "Viva la Vida" să zguduie stadionul, Martin a spus că atunci când va fi întrebat 'Unde aţi avut cel mai grozav public' va răspunde: "Aici, pe 12 şi 13 iunie".

De la "Higher Power", cu care a început spectacolul (piesa a fost cântată în premieră pe Staţia Spaţială Internaţională în 2021), trecând prin "Paradise", "Adventure of a Lifetime", "Viva La Vida", "Yellow", , "The Scientist", "Fix You" cântată de toţi cei prezenţi, muzica Coldplay este molipsitoare. La fel şi energia sau lipsa de orice urmă de ranchiună din partea lui Chris Martin atunci când invită publicul "să-l huiduie mai tare" ca în prima seară, la momentul Babasha. Şi pentru că artiştii consideră că "toţi oamenii trebuie trataţi egal", "asta merită şi românii". Şi pentru că a reluat momentul cu Babasha din prima seară, Chris Martin a spus: "Dacă nu vă place, mergeţi la baie sau faceţi ce vreţi, daţi mesaje prietenilor pe telefon, dar fiţi buni. Nouă ne plac muzica şi oamenii". Confruntarea muzicală dintre trupă şi cântăreţul de manele Babasha a stârnit delir, fără fluierături de data aceasta, semn că publicul a acceptat (sau a înţeles) ceea ce promovează Coldplay: incluziunea, toleranţa.

Şi pentru că ştie să creeze emoţie, un alt moment de subliniat al concertului a fost atunci când solistul a dedicat "Everglow" memoriei victimelor din incendiul de la Colectiv.

„Music of the Spheres" promovează un spectacol de planete zburătoare, tunuri de confetti, artificii şi cântece care pun în scenă o fantezie cu brăţări în roşu şi albastru.

În 2019 trupa a anunţat că va înceta turneele până când va putea să le facă mai sustenabile şi a redus emisiile din turneul "Music of the Spheres" cu aproape 50%. Şi acest concept s-a regăsit în întreaga producţie, cu podele de dans cinetice şi brăţări cu energie solară realizate din materiale compostabile. O parte din vânzările de bilete merg către mai multe cauze de mediu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: