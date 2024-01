Carmen Tănase împlinește 63 de ani. Urări și felicitări pentru actrița din „Clanul” și „Inimă de țigan”

Mesaje și urări pentru Carmen Tănase de ziua de naștere

Printre cei care i-au transmis urări de la mulți ani lui Carmen Tănase, se numără și actorul Marean Olteanu, colegul său din Clanul, cel care interpretează rolul lui David Pribeag.

Actorul a postat pe Instagram o filmare în care dansează alături de Carmen Tănase în timpul filmărilor la Clanul. „La mulți ani!” și „Te iubesc” au fost mesajele postate alături de filmare.

Un alt mesaj a venit din partea actrișei Mirla Oprișor, cunoscută publicului din România ca Aspirina din Las Fierbinți.

Aceasta a postat pe Instagram o fotografie cu Carmen Tănase alături de mesajul „You’re simply the best. Better than all the rest. Better than anyone”, versurile melodiei Tinei Turner.

Carmen Tănase și rolurile memorabile din serialele PRO TV

Carmen Tănase este una dintre cele mai cunoscute și admirate actrițe din România. Ea a jucat în foarte multe piese de teatru și filme și a reușit întotdeauna să aducă zâmbetul pe buze fanilor ei, dar a interpretat magistral și mai multe personaje dramatice.

Cea mai recentă producție românească în care poate fi văzută Carmen Tănase este serialul „Clanul”, unde joacă rolul Luminiței Achim, mama lui Tudor Achim, un polițist infiltrat în mafia bucureșteană. În serial, Carmen joacă alături de alte nume mari ale teatrului și filmului românesc, printre care: George Mihăiță, Șerban Pavlu și George Ivașcu.

În ceea ce privește personajul „Luminița Achim”, actrița a mărturisit că este puțin dificil de interpretat, deoarece în ultima perioadă a avut personaje de comedie, iar rolul din serial este unul dramatic.

„Un pic greu este, pentru că e foarte solicitant emoțional. Este o femeie care a pierdut foarte mult în viață, a avut de suferit și asta se vede, adică a lăsat urme adânci. Eu făcând mai mult personaje de comedie, în ultima vreme, trebuie să mă întorc la partea aia dramatică și chiar tragică. E solicitant, 10 ore pe platou, cu o suferință în spate pe care eu, în principiu, mi-o asum, că astfel știu să joc... nu e ușor”, a spus Carmen Tănase despre rolul din „Clanul”.

Până la rolul Luminiței Achim, actrița a avut o serie de roluri comice, memorabile, așa cum a fost „Flăcărica” în serialul „Inimă de țigan”.

Referitor la personajul „Flăcărica”, Carmen a mărturisit că a fost cel mai dificil rol pe care l-a interpretat și că nu este neapărat mulțumită de prestația ei din primele episoade.

„Mă simt legată cel mai tare de Flacăra, pentru că am jucat patru ani personajul ăsta, zi de zi, și atunci e normal să mă simt legată, deoarece face cumva parte din mine în continuare. El a fost cel mai greu până acum, deoarece chiar era pe contre-emploi. Da, la început mi-a fost greu la filmări. Chiar la început așa, să zic, 20 – 80 de episoade sunt proaste, din punctul meu de vedere, dar în primele 20 nu știam cum să fac, că de vorbit așa haladit e simplu. Problema era să integrez tot personajul în personalitatea aia – adică să te uiți, cum se uită Flacăra, să asculți, cum ascultă Flacăra, și asta era un pic mai greu de făcut”, a spus vedeta, potrivit protv.ro.

Studiile și cariera lui Carmen Tănase

Carmen Tănase s-a născut pe 18 ianuarie 1961, la Ploiești. A studiat la liceul Pedagogic din Ploiești, iar între anii 1980 -1984 a urmat cursurile Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția Actorie, la clasa Olgăi Tudorache.

Ea a fost colegă de promoție cu Oana Pellea, Adrian Păduraru și alți actori cunoscuți.

În perioada studenției, Carmen Tănase a jucat în multe piese de teatru, printre care: „Demonii”, după romanul lui de F.M. Dostoievski, „Joia dulce”, după John Steinbeck, și „Suflete tari” de Camil Petrescu, care a fost și spectacolul său de absolvire.

După ce a terminat studiile și până în 1990, a fost actriţă la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, unde a jucat în piese precum: „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian, regia Nicoleta Toia; „Tactica şarpelui boa” după A.P. Cehov, regia Nicoleta Toia; „Ursul” de A.P. Cehov, regia Ion Lascăr sau „Doi pe un balansoar” de William Gibson, regia Ion Mânzatu.

Din 1990, Carmen Tănase este actriţă la Teatrul Odeon din Bucureşti. Pe această scenă a jucat în spectacole precum: „Agnes, aleasa lui Dumnezeu” de John Pielmeier, regia Marius Oltean; „Veronika se hotărăşte să moară”, de Gelu Colceag şi George Bănică, după romanul lui Paulo Coelho, regia Gelu Colceag; „Gaiţele” de Al. Kiriţescu, regia Alexandru Dabija; „Stele în lumina dimineţii” de Aleksandr Galin, regia Gelu Colceag sau „Domnişoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu, regia Horea Popescu.

Filme în care a jucat Carmen Tănase

Ea a devenit, însă, cunoscută publicului român datorită aparițiilor în mai multe filme de succes. O parte dintre producțiile în care a jucat Carmen Tănase pot fi vizionate și pe VOYO:

•„Pariu cu viața”;

•„State de România”;

•„Moștenirea”;

•„Regina”;

•„Inimă de țigan”;

•„Lacrimi de iubire”;

•„Cărturan”;

Carmen Tănase și pasiunea sa pentru animale

Deși Carmen este o actriță de excepție și pune pasiune în fiecare rol pe care îl interpretează, ea a dezvăluit că nu și-a dorit dintotdeauna să devină actriță. În copilărie, își dorea să devină medic veterinar sau inginer zootehnist, dar părinții au fost cei care au îndrumat-o să aleagă alt drum.

„Cum să stai tu la coada vacii, tu care ai fost crescută ca o prințesă.(...) Eu am vrut să mă duc la liceul de zootehnie din Mizil, cu idei din astea, să fiu șef de fermă, să călăresc pe un cal și să fiu o frumusețe cu părul lung care să cu biberonul vițeilor”, povestea actrița în platoul Vorbește Lumea.

Deși nu și-a urmat pasiunea din copilărie, Carmen Tănase a rămas o iubitoare de animale și are acasă mai mulți prieteni necuvântători. „Casa mea este foarte populată, atât de bipezi cât și de patrupezi, iar cel mai greu îmi este cu patrupezii. Orice aș face, toți șase sunt sub mine, lângă mine, peste mine. Dacă se întâmplă să îmi întind paginile cu texte, în câteva minute se așează pe foile mele”, povestea Carmen Tănase într-un interviu.

Recent, a vorbit despre animalele pe care le are și a menţionat că a fost foarte afectată după moartea a patru dintre pisicile sale. „Au murit, măi. Deci sunt distrusă cu pisicile, nu e de glumă. Până acum s-a întâmplat ceva cu patru pisici. Una a murit de bătrânețe, la 19 ani, motanul băiatului meu a murit de icter, pe Putin l-am dus la doctor. Obama e bine", spunea actrița „La Măruță”.

Pe plan personal, Carmen Tănase îl are pe fiul ei, Tudor, care locuiește în Olanda. Invitată la emisiunea „Vorbește lumea”, actrița a declarat că ar vrea să fie mai aproape de fiul ei. „Atâta vreme cât băiatul meu nu este în țară, și va pleca și mai departe, nu este firesc ca, la un moment dat, să vreau să fiu lângă el? În câțiva ani de zile, că mai am ceva treabă pe aici, da, o să vreau să plec. După băiatul meu, normal. Nu să stau cu el, cicălitoare, ciocănitoarea Woody, pe capul lui, ci să fiu undeva în preajma lui”, a mărturisit actrița.

„Eu, dacă plec, o să plec mai încolo, nu ca să fac carieră, ci pur și simplu să stau sub un palmier. Sau un nuc, sau ceva, ce-o fi”, a spus actrița, mărturisind că preferă destinațiile însorite.

În prezent, Carmen Tănase locuiește într-un sat, în apropiere de Târgoviște. Decizia de a se muta din București a venit la începutul Pandemiei de Covid-19, atunci când actrița a decis că vrea să respire aer curat și să mănânce alimente bio din propria grădină.

„M-am mutat la țară la inițiativa lui Tudor pe care, în principiu, îl ascult, pentru că el este un înțelept așa. Nu mi-a fost ușor. Nu m-aș fi văzut niciodată la țară”, a dezvăluit actrița despre plecarea ei din oraș.

