Caravana „Vocea României" în București. Este ultima zi de preselecții. „O experiență super frumoasă”

Cei mai curajoși și-au făcut deja vocea auzită, deoarece caravana a poposit de sâmbătă în Capitală.

Plini de emoții, dar încrezători că pot deveni noua voce a României - așa au venit cei mai mulți la preselecțiile din București.

„Mici emoții, dar sunt constructive. Eu am încercat și anul trecut, din păcate nu am trecut de preselecții, dar vreau să încerc și anul asta pentru că simt că vă fi o experiență super frumoasă"

„Sunt obișnuită, abia aștept să intru și să scap. Să ajung în următoarea etapă. Sunt sigură că o să merg mai departe"

„Nu am nicio așteptare, pentru că nu vreau să-mi fac și după să rămân dezamăgită, așa că o să vedem ce se întâmplă"

Maria a avut un susținător de bază alături, fiica ei, Ingrid.

Ingrid: „Eu cred că se vă descurca super. Am încredere în ea”.

Reporter: Ce anume ați pregătit?

Concurent: „Un cântec care a câștigat eurovisionul, sper să fie un cântec câștigător. Acum am uitat toate versurile de emoții, dar e în regulă, cred că o să-mi aduc aminte. Am tot amânat și anul ăsta am zis că, gata, e anul meu."

Prezentă la preselecții a fost și Alexandra Căpitănescu, câștigătoarea sezonului trecut.

Alexandra Căpitănescu: „Dacă sunt artiști la început de drum este bine să vină aici să vadă cum este să cânți pe o scenă așa de mare și e bine să vezi partea plină a paharului. Indiferent ce se întâmplă, e o experiență unică în viață.”

Bubu Cernea, producător muzical Vocea României: „Când vin la casting, să vină cu niște piese noi, nu mai vechi de 10 ani și să vină cu piese ritmate. Să vină relaxați în primul rând, nu-i mănâncă nimeni, nu li se întâmplă nimic.”

Preselecțiile continuă și astăzi la hotelul World Trade Center din București.

