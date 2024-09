Caravana „Românii au talent” a ajuns la București. Curajoșii au la dispoziție două zile să se înscrie

La Hotelul World Trade Center deja a început să se strângă lumea. Chiar dacă este dimineață, emoțiile sunt puternice pe măsură ce concurenții încep să apară. Sunt concurenți care își doresc să ajungă în fața echipei de casting pentru cel de-al 15-lea sezon al show-ului Românii au talent. Cu toții își doresc să treacă de această etapă și, bineînțeles, să apară în fața juraților și totodată să câștige și marele premiu.

Ce a însemnat concertul pentru o fostă câștigătoare

Ana Maria Mărgean, câștigătoare a celui de-al 11-a lea sezon: „Pentru mine participare la România Talent a fost povestea succesului meu. A început la România Talent și pentru asta sunt foarte recunoscătoare. De aceea recomand tuturor să vină aici. Nu este prea târziu azi și mâine oricând pot veni să își arate talentul și poate să aibă unica șansă în viață să fie pe cea mai mare scenă din România”.

Reporter: S-a schimbat viața ta după ce ai câștigat competiția?

Ana Maria Mărgean, câștigătoare a celui de-al 11-a lea sezon: „După ce am câștigat competiția România Actual, sezonul 11 au venit numai lucruri bune în viața mea. S-a schimbat în bine. Am fost la foarte multe evenimente, am participat la foarte multe proiecte, am avut ocazia să întâlnesc oameni minunați și totul, să zic așa, se datorează echipei Românii au Talent și sunt foarte fericită”.

Reporter: Ce mesaj ai pentru cei care stau acum pe gânduri dacă să vină să nu vină aici la preselecție?

Ana Maria Mărgean, câștigătoare a celui de-al 11-a lea sezon: „Vă spun sigur că este o experiență de neuitat. Să aibă încredere în abilitățile lor, să vină aici fără emoții și să dea tot ce-i mai bun”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: