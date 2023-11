Bebe Măcelaru’, luni seară, în Clanul: „Dușmanu’ cinstit e mai de valoare ca prietenu’ mincinos”

Tudor va ajunge în celulă cu Bebe, iar Tătuțu pare că este mai bănuitor ca niciodată și îi va pune o întrebare cheie lui Achim: „Ne-a luat libertatea la toți. Dar Florinel n-a greșit cu nimica. Greșeala lui că sunt io ta-su. Marile Măcelaru și n-am avut grijă... Dacă ți-ar cere cineva capu la Tătuțu tău ca să-l aduci pe frățior înapoi, l-ai da?”. Tudor nu va ezita și îi va răspunde: „Da, Tătuțu. Ți-aș lua gâtu fără să clipesc pentru Pavel”. „Dușmanu cinstit e mai de valoare ca prietenu mincinos”, va spune Bebe. Cât de tensionată va fi discuția dintre cei doi, vedem în doar câteva ore.

Pro TV

Magda e prinsă între alianțe, tot ce își dorește este să-l găsească pe Florinel, însă Sergiu are nevoie de ajutorul ei. „Sergiu ăsta e periculos! Pentru Bebe, mi-ar lua gâtu ca la găină. Trebuie avută grijă cu el. Nu are multă minte, dar are instinct de animal. Mă ia pe șira spinării când mă gândesc la el”, va spune femeia, după întâlnirea cu bărbatul care îi dă fiori.

Vera va avea o vizită în miez de noapte la penitenciar: „Am venit să discutăm despre acordul pe care l-ai făcut cu Olivia Stamate. Olivia e moartă. E important să știm pe ce ați bătut palma exact”, îi va spune Chestorul. În primă fază, Vera se va abține de la comentarii, iar înlocuitorul Oliviei îi va spune: „Într-un fel mă bucur că ești atât de proastă. Tu chiar meriți să mori în închisoare”. Prin ce coșmar va trece fata lui Tătuțu, vedem într-un nou episod.

Pro TV

Povestea din Clanul continuă în această seară de la 20:30. Serialul poate fi urmărit, în avans, pe VOYO.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 06-11-2023 10:38