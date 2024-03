Arnold Schwarzenegger, în vârstă de 76 de ani, a suferit o intervenție chirurgicală și i s-a montat un stimulator cardiac

În vârstă de 76 de ani, actorul a spus că acum are în el o "parte de mașină", la fel ca personajul său Terminator - și a precizat că va trebui să ia o pauză de la sala de sport.

El a făcut următorul anunț în cadrul podcastului ”Arnold's Pump Club”, lansat luni, potrivit Daily Mail:

"Lunea trecută am fost operat, pentru a deveni un pic mai mult o mașină: Mi-am pus un stimulator cardiac. Trebuie să vă spun, doar faptul că vă spun acest lucru vouă, tuturor, contravine atât de mult educației mele din Austria, unde nimeni - niciodată - nu vorbea despre probleme medicale. Tot ceea ce avea legătură cu sănătatea era ținut pentru tine. Dar am primit atât de multe mesaje și e-mailuri de la persoane care s-au născut cu o valvă aortică bicuspidă, ca și mine, spunându-mi că vorbind despre operațiile mele de înlocuire a valvei le-a dat curaj și speranță pentru a se confrunta cu ale lor.

Deci, din moment ce știu că - dacă mă împotrivesc instinctului meu secretos și sunt transparent - îi ajut pe oameni, ce altă opțiune am?”

Arnold și-a asigurat fanii că se recuperează bine, spunând:

”În primul rând, vreau să știți că mă simt foarte bine! Am fost operat luni, iar vineri eram deja la un mare eveniment ecologic cu prietena mea și colega mea de breaslă Jane Fonda. Apropo, când vorbim despre exercițiile fizice ca fiind singura pastilă magică pentru a încetini îmbătrânirea, uitați-vă la Jane. Este cu zece ani mai în vârstă decât mine, împlinind 87 de ani anul acesta! Nimeni nu ar fi crezut vreodată că am început săptămâna cu o operație. Vreau să mulțumesc întregii mele echipe de la Clinica Cleveland. Toți medicii și asistentele au avut o grijă extraordinară de mine și au făcut ca operația să fie cât mai puțin dureroasă posibil.”

El a continuat:

"De asemenea, mi-au spus că era timpul să trec prin această operație, deoarece o parte din țesutul cicatricial de la operația anterioară îmi făcuse ca bătăile inimii să fie neregulate. A fost așa timp de câțiva ani, așa că am păstrat legătura cu echipa mea medicală și am venit în persoană cel puțin o dată pe an pentru a face un control complet și a vedea cum e inima. Asta e viața cu o problemă genetică a inimii. Dar n-o să mă auziți plângându-mă”.

Arnold și-a înlocuit valva aortică în Cleveland, Ohio, în 2020. În 1997, el a suferit o operație cardiacă electivă pentru a înlocui o valvă cardiacă aortică congenitală defectă.

Atunci când valva aortică nu funcționează corect, "poate interfera cu fluxul sanguin și poate forța inima să lucreze mai mult pentru a trimite sânge în restul corpului".

Potrivit unui site de specialitate citat de Daily Mail, ”repararea valvei aortice și înlocuirea valvei aortice sunt proceduri care tratează bolile care afectează valva aortică, una dintre cele patru valve care controlează fluxul de sânge prin inimă'.

Valva aortică ajută la menținerea circulației sângelui în direcția corectă prin inimă, adaugă site-ul.

Arnold: "Valvele bicuspide ale mamei mele și ale mamei sale le-au ucis. [Mama sa, Aurelia, a murit în 1998]. Sunt încă aici datorită inovațiilor medicale și datorită faptului că am fost foarte sârguincios în ceea ce privește menținerea legăturii cu medicii mei și faptul că i-am ascultat.

Mama mea a refuzat să se supună operației de înlocuire a valvelor. Dar, pe atunci, singura opțiune era inima deschisă. Astăzi, se înlocuiesc valvele cu proceduri neinvazive prin care poți pleca acasă în aceeași zi.

Mi-au fost înlocuite valvele pentru prima dată în 1997, ceea ce a necesitat o operație pe cord deschis. Mi s-a spus că ambele valve vor dura între 12 și 15 ani. Dr. Starnes a făcut o treabă minunată și au rezistat 21 de ani, așa că, în momentul în care m-am dus pentru înlocuire în 2018, opțiunea non-invazivă era disponibilă.

Bineînțeles, știți că a fost o mică încurcătură la spitalul din Los Angeles, iar operația mea non-invazivă a devenit una pe cord deschis. Am spus această poveste și am împărtășit imagini aici, în acest buletin informativ.”

El a adăugat: "Au înlocuit doar una dintre cele două valve, așa că m-am îndreptat spre Clinica Cleveland în 2020 și am făcut-o pe cealaltă. De data aceasta, înlocuirea valvei transcateterice non-invazive a funcționat! Dar, cu toate aceste operații, medicii mei mi-au spus că este mai important ca niciodată să fiu la curent cu situația și am verificat tot timpul, împărtășind informații despre ritmul cardiac de acasă. Știam că bătăile inimii erau neregulate, iar echipa mea fantastică a urmărit-o ca un șoim.

Mi-au spus că mă vor anunța când va fi timpul pentru un stimulator cardiac. M-am dus la controlul meu normal la începutul lunii martie, în drum spre Festivalul Arnold Sports, și mi-au făcut o serie completă de teste. Când am ajuns acasă, în Los Angeles, parcă a fost soarta, vorbeam cu unul dintre cei mai buni prieteni ai mei.

Mi-au spus că li s-a implantat un stimulator cardiac, că a fost o recuperare rapidă și că nivelul lor de energie a revenit la nivelul cu care erau obișnuiți. Ăsta este un lucru pe care îl înveți despre o bătaie neregulată a inimii: toată munca suplimentară pe care o face inima ta te epuizează.”

