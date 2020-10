Actriţa Margaret Nolan, care a jucat în filmul "Goldfinger" din seria ''James Bond", a murit la 76 de ani

Actriţa şi artista Margaret Nolan, care a avut un rol memorabil în filmul clasic din 1964 "Goldfinger" din seria "James Bond", a murit la vârsta de 76 de ani, relatează dpa.

Moartea actriţei a fost anunţată duminică seara de regizorul Edgar Wright, care a lucrat recent cu Nolan la filmul "Last Night In Soho", transmite Agerpres.

Ea a deţinut un rol şi în "A Hard Day's Night" din 1964, un film despre trupa The Beatles.

Nolan a jucat rolul lui Dink în "Goldfinger", al treilea film din seria "James Bond" care l-a avut în rolul principal pe Sean Connery.

Margaret Nolan, care s-a născut în Somerset, Anglia, şi-a început cariera ca model. Ca actriţă, ea a apărut în zeci de filme şi programe de televiziune de-a lungul unei cariere de şase decenii.

Regizorul Edgar Wright a amintit că Nolan a avut un rol secundar în "Last Night in Soho", un horror psihologic a cărui acţiune are loc la Londra în anii 1960. Filmul va fi lansat în aprilie anul viitor.

Cauza morţii actriţei nu a fost dezvăluită.

"Era atât de amuzantă, isteaţă şi, după cum vă puteţi imagina, ştia o mulţime de poveşti uimitoare. Mă bucur că am cunoscut-o", a scris Wright despre Nolan.