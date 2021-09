A murit cântăreață Sarah Dash, cunoscută pentru hitul "Lady Marmalade”

Facebook/Sarah Dash

Cântăreaţa americană Sarah Dash, membră a grupului Labelle, cunoscut pentru melodia „Lady Marmelade”, a murit la vârsta de 76 de ani, scrie Variety.

Pe lângă grupul Labelle, Dash a înregistrat şi a fost acompaniatoare live a unora dintre cele mai importante nume din industria muzicală, între care The Rolling Stones, Keith Richards, Stevie Wonder, Laura Nyro, Alice Cooper, The O’Jays, Wilson Pickett şi Bo Diddley, notează News.ro.

Ea a avut şi o carieră solo profitabilă, cu piese de succes ca „Sinner Man” (1978) şi „Low Down Dirty Rhythm” (1983).

Născută în Trenton, fiica unui pastor, Sarah Dash a început să cânte gospel. După ce s-a mutat în Philadelphia în anii 1960, le-a cunoscut pe Patti LaBelle, Cindy Birdsong şi Nona Hendryx, formând grupul Bluebelles, care a devenit ulterior Patti LaBelle and the Bluebelles. În 1967, Birdsong a părăsit grupul pentru a se alătura The Supremes, iar trio-ul şi-a schimbat numele în Labelle. A lansat primul album, omonim, în 1971, urmat de „Moon Shadow”, în 1972. Succesul a venit cu trei albume lansate la jumătatea anilor 1970, „Nightbirds”, „Phoenix” şi „Chameleon”. Piesa „Lady Marmelade”, single inclus pe „Nightbirds”, s-a dovedit a fi cea mai de succes a grupului, ajungând pe primul loc în Billboard 100 şi obţinând recunoaştere internaţională.

După ce Labelle s-a destrămat în 1977, Dash şi-a început cariera solo. A lansat primul disc în 1978, care a cuprins hit-ul disco „Sinner Man”. Acesta a fost urmat de alte trei albume solo - „Ooh La La, Sarah Dash” (1980), „Close Enough” (1983) şi „You’re All I Need” (1988). La finalul anilor 1980, Dash a susţinut un turneu cu chitaristul Keith Richards şi a cântat pe albumul The Rolling Stones din 1989, „Steel Wheels”.

A produs one-woman show-uri ca „Dash of Diva” şi „Sarah: One Woman”, în anii 1990, şi cu Labelle, reunit în 1995, a lansat piesa de succes „Turn It Out”. În 2008, grupul s-a reunit din nou pentru a lansa un album, „Back to Now”, produs de Lenny Kravitz şi Wyclef Jean, între alţii.

Sarah Dash a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2003 şi a fost Music Ambassador al Trenton, susţinând extinderea artelor performative în oraş.

Pe Instagram, LaBelle i-a adus un omagiu, numind-o „incredibil de talentată”, „un suflet frumos şi iubitor”, precum şi o „prietenă loială”.