A avut o durere de cap puternică și a luat o pastilă. „M-am trezit 20 de zile mai târziu fără să-mi amintesc nimic”

La mai bine de un an după o lungă spitalizare, ale cărei detalii sunt încă necunoscute, actorul din „Django Unchained" s-a confesat unui grup de persoane în faţa unei cafenele din Phoenix, Arizona. Înregistrarea video circulă pe reţelele sociale de luni.

„Anul trecut, în 11 aprilie, am avut o durere de cap puternică", începe el în videoclip, care a fost retransmis de People.

„M-am trezit 20 de zile mai târziu fără să-mi amintesc nimic. Am fost în Atlanta: mi s-a spus că sora şi fiica mea m-au dus la primul medic. Mi-au injectat o doză de cortizon". Apoi, doctorul următor a spus 'se întâmplă ceva acolo sus'", arătând cu degetul spre craniul său. „Dar nu voi spune nimic în faţa camerei!".

Jamie Foxx a fost dus de urgenţă la spital în timp ce filma la pelicula „Back in Action" din Atlanta, în care joacă alături de Cameron Diaz.

După patru luni de spitalizare, actorul premiat cu Oscar a declarat în vara anului 2023 că şi-a revenit complet: „A fost o călătorie întunecată şi neaşteptată. Dar în sfârşit pot vedea lumina de la capătul tunelului".

De atunci, actorul şi-a reluat activitatea. A revenit la prezentarea emisiunii-concurs „Beat Shazam" şi a dat de înţeles că pregăteşte un one-man show în care va reveni asupra problemelor sale de sănătate.

„Toată lumea vrea să ştie ce s-a întâmplat, iar eu o să vă spun", a declarat el în martie anul trecut la un prânz al Asociaţiei criticilor de film afro-americani, după cum a relatat Variety: „Dar trebuie să o fac în felul meu. Am de gând să o fac într-un mod amuzant. Va fi pe scenă. Ne întoarcem la rădăcinile mele de stand-up".

