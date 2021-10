(P) Trenduri în jucării 2021 - 2022. Idei de Craciun

Păpuși, trenulețe, plușuri, unicorni, mașinuțe... parcă nu se demodează niciodată. În fiecare an noi generații de copii așteaptă cu nerăbdare Crăciunul, pentru a descoperi sub brad cadourile de la Moșul. Mai există oare noutăți în materie de jucării?

Jucării STEAM

STEAM este acronimul de la Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Cu alte cuvinte jucărille STEAM sunt jucării ce introduc sau dezvoltă cunoștințele tehnice, științifice, inginerești, de arta sau matematice.



Filozofia educației STEAM este să învețe copiii prin joc, cu ajutorul unor jucării cercetate și analizate de către specialiști în educație, diverse noțiuni din domeniile enumerate mai sus. Astfel, copiii nu vor simți că învață, în sensul clasic al cuvântului, iar procesul de dezvoltare și dobândire de abilități noi este unul foarte distractiv și ușor.



Educația STEM sau STEAM este o tendință generală în țările dezvoltate, unde a fost introdusă încă din școala primară sau chiar grădiniță, în sistemul public de învățământ. China, Statele Unite sau țările din Europa de vest, sunt țări în care educația STEM este foarte dezvoltată pentru că specialiștii în educație au înțeles că pregătirea copiilor pentru societatea viitorul începe de la vârste mici.



Oamenii trebuie să trăiască cu tehnologia și să o înțeleagă pentru a o folosi să le îmbunătățescă viața, iar jucăriile STEAM sau STEM pregătesc noile generații exact pentru aceste tehnologii noi.



Jucăriile STEM provoacă copiii să fie ingenioși, imaginativi, să descopere, să experimenteze, să își exploreze limitele și să le depășească. Printre cele mai cunoscute jucării de acest tip se numără jocurile de construit magnetice de tip open-end.



PicassoTiles este unul dintre cele mai cunoscute branduri de astfel de jucării. Leader de piață pe segmentul jocurilor de construit magnetice, jucăriile de la PicassoTiles sunt de foarte bună calitate, sigure pentru copii și oferă o distracție ce nu se sfârșește niciodată.

Seturile magnetice de construit sunt compatibile cu alte seturi din piață , așadar nu sunteți îngrădiți de un anume brand când cumpărați PicassoTiles.



Piesele magnetice permit construcții unice și originale, lasând copiilor libertatea să se exprime și să fie creativi dar să și descopere magentismul, gravitația și noțiuni matematice de bază.



O altă categorie de jucării interesante, pe care copiii le adoră sunt jocurile logice ce implică și tehnologia modernă. ThinkFun este un nume pe care trebuie să îl rețineți. Jocuri precum Laser Maze, Circuit Maze sau Gravity Maze sunt provocări logice pentru copii cu vârsta începând de la 7-8 ani și până la 99 de ani.



Acest tip de jocuri aduce provocări de gândire și logică de la niveluri de începători până la expert, și în același timp le dezvoltă copiilor puterea de a anticipa fenomene cauza-efect, atenția și concetrarea.

În aceeași categorie a jucăriilor STEM intră și roboții de construit, programabili sau nu.



Roboți insecte ce se cațără pe pereți, șoricei ce trebuie să parcurgă un labirint sau roboți simpatici ce trebuie să depășească diverse obstacole. Cu toții vor contribui la un joc distractiv, dar și educativ al copiilor. Construirea roboților este un joc STEM în care copiii trebuie să folosească cunoștințe diverse, abilități și aptitudini analitice. Crearea roboților presupune îndemânare și programarea lor, spirit analitic.

Însă, dacă bugetul vă permite, recomandarea noastră este Cubroid, un set unic de creat și programat roboți.



Cubroid este un set de module cu diverse funcții programabile cu ajutorul cărora copiii de peste 5 ani pot construi diverși roboți pe care îi programează cu ajutorul unei aplicații, să facă diverse sarcini.



Cubroid este una din cele mai avansate jucării educative, versatilă și modulară. Copiii învață primii pași în programare, își folosesc logica și gândirea analitică pentru a anticipa mișcările robotului.



De asemenea, ei își pot exersa spiritul artistic și creativitatea, decorând robotul cu piese Lego cu care setul Cubroid este compatibil.

Jocuri de societate



Când vine vorba de jocuri de societate oferta este la fel de variată ca și la jucării. Aici însă alegerile sunt ceva mai complexe și țin foarte mult de vârstă, poate chiar mai mult decât în cazul jucăriilor.

Jocuri de societate pentru copii de vârste mici 2-5 ani



Aceste jocuri de societate sunt concepute pentru a-i iniția pe cei mici în această lume minunată a board games-urilor – jocurile de masă.



Gama de jocuri de societate de la Haba, unul dintre cei mai mari producători germani de jocuri și jucării este una din recomandările Mara and Tom.



Jocurile Haba sunt în principal jocuri de cooperare, un trend important ce ia amploare mai ales în rândul copiilor de vârste mici. Pentru că la 2-3 ani copiii gestionează greu frustrarea de a pierde, jocurile de societate de cooperare sunt cele mai indicate la aceste vârste.



În jocurile de cooperare copiii trebuie să facă echipă pentru a învinge un personaj ce participă și el la joc: corb, pirat, vulpe, vrăjitor, etc. Jucătorul contra căruia copiii se aliază, avansează în joc de fiecare dată când un jucător dă cu zarul, trage o carte sau întoarce un jeton. Astfel, deși el nu este o persoană reală, copiii îi ”simt” prezența în joc.



Aceste jocuri îi ajută pe copii să lucreze în echipă, să comunice și să se ajute pentru a obține victoria și sunt ideale pentru inițierea în jocurile de societate.

Pentru copiii mai mari, jocurile de societate reprezintă în primul rând timp petrecut cu prietenii sau părinții, departe de ecrane.



Știm cu toții, părinți și educatori că timpul petrecut de copii în fața ecranelor este din ce în ce mai mare și există o luptă zilnică între noi și copii pentru a limita acest timp. Jocurile de societate sunt o soluție, dar acestea vin cu un preț, implicarea părinților în joc!



O seara în familie cu un joc de societate ce durează 1 oră, 1 oră și jumătate este un moment perfect pentru părinți să petreacă timp cu copiii și astfel să îi țină departe de ecranele telefoanelor sau tabletelor.



Recomandarile noastre sunt:

Experimente



O altă categorie interesantă de jocuri pentru copii sunt experimentele. Acestea sunt cadouri ideale pentru copii între 5 și 10 ani. Este vârsta propice descoperirilor, primii ani de școală, perioadă când copiii vor să descopere lumea din jurul lor, să înțeleagă cum funcționează lucrurile în natură.



Jocurile experimente pentru copii se găsesc într-o gamă variată: de la laboratoare de slime, la ateliere de creat săpunuri sau parfumuri și seturi de experimente de ”crescut” cristale.



Experimentele dau copiilor încredere, îi fac să își depășească limitele și să aibă curajul să descopere singuri, să pună la îndoială și să verifice diverse teorii sau fenomene. Jocul cu experimente dezvoltă și gândirea critică, punând bazele unei educații solide.

Trendurile în materie de jucării merg în două mari direcții – una analitică, în care tehnologia este implicată din ce în ce mai mult în procesul de joacă, dar cu o puternică componentă educativă și cealaltă emoțională, legată de petrecerea timpului împreună cu părinții și prietenii. Cele două direcții nu se exclud, ci mai degrabă se completează.Fie că suntsauaceste jocuri și jucării sunt cele mai interesante în 2021 si vor fi și în 2022.Copiii caută provocări și experiențe inedite, pe care aceste tipuri de jocuri și jucării le pot oferi. Iar cel mai important, copiii caută să petrecă timp cu părinții, iar jocurile de societate sunt soluția la îndemână.Bineînțeles că jucăriile din lemn, păpușile și cuburile nu se vor demoda niciodată, dar acum există și alternative, mai interesante, mai provocatoare, cu un aport educațional major.La magazinul online de jucării Mara and Tom găsiți toate aceste jocuri și jucării, dar și sfaturi utile despre ce jucării să alegeți, în funcție de vârstă, abilitățile și preferințele copiilor.