(P) Totuși, cât de mult costă niște lentile progresive?

Pe scurt despre lentile progresive

Lentile progresive sunt acele lentile care au pe suprafața lor mai multe zone de vedere clară (pentru vederea la depărtare, pentru vederea aproape și pentru vederea la distanțe intermediare). Din păcate au și zone cu aberații, inevitabile, cauzate de trecerea de la dioptriile pentru aproape la cele pentru departe. In aceste zone apar distorsiuni, adică vederea nu mai e la fel de clară. Mărimea acestor suprafețe depinde de o mulțime de factori: diferența între dioptrii (adiția), nevoile vizuale ale beneficiarului, parametrii fizici și de purtare ai ramei, etc. Niște lentile corect alese au cele mai mari zone de vedere clară posibile pentru purtătorul pentru care au fost alese. Așa se explică și faptul că unii oameni se obișnuiesc mai greu cu ele: trebuie să fie bine alese, măsurătorile să fie cât mai precis făcute și ei trebuie să facă efortul de a învăța cum să le folosească. In câteva zile intervine obișnuința și se vor bucura de multiplele avantaje de a purta lentile progresive. Faptul că putem vedea bine la orice distanță cu aceeași pereche de ochelari este absolut minunat.

Acest tip de lentile este cea mai modernă și mai confortabilă soluție pentru rezolvarea problemei celor care, altfel, ar trebui să poarte cel puțin două perechi de ochelari.

Pentru creerea lor au fost necesari ani multi de cercetare și proiectare și sunt în continuă perfecționare. Apoi a fost nevoie de tehnologii foarte avansate prin care se obțin suprafețele proiectate și dezvoltarea unor instrumente și mijloace de măsurare pentru a obține precizia necesară.

Fiecare producător are definite mai multe designuri (modele) de lentile potrivite pentru diferite nevoi vizuale, favorizând mai degrabă zona de vedere departe sau poate pe cea pentru citit, sau au fost create lentile speciale pentru lucrul la calculator, pentru condus, etc. Aceste modele predefinite pot fi și ele din categoria basic sau premium. În afara de acestea, la nevoi speciale, la parametri ai ramei diferiți de cei standard, se proiectează și se produc lentile mai mult sau mai puțin personalizate.

Dacă vă doriți mai multe detalii despre lentile progresive (cum funcționează, cui se adresează, cui îi sunt contraindicate, avantaje, dezavantaje, parametri esențiali, etc.) le puteți citi aici.

In plus, ca subcategorii ale lentilelor progresive, specialiștii s-au gândit să conceapă unele lentile și mai specializate, destinate unor anume categorii de purtători cu anume nevoi vizuale. Este vorba despre lentilele progresive de interior care se adresează celor care le folosesc la birou și la câțiva metri în încăpere și lentilele degresive (regresive) care sunt potrivite pentru cei care trebuie să vadă pe masa de lucru și la monitorul calculatorului.Tot așa sunt și lentilele progresive pentru condus, care au zone largi pentru vederea la distanță și pentru cea intermediară.

Si, totuși, care e prețul unor lentile progresive?

Având toate acestea în vedere, este evident de ce prețul lentilelor progresive la modul general este mai mare decât al lentilelor monofocale sau al celor bifocale. Știm, totuși, că pot exista și lentile monofocale premium mai scumpe decât unele lentile progresive fără foarte multe opțiuni suplimentare.

O pereche de lentile progresive costă undeva între 400 de lei și 3000 de lei (pret lentile progresive). Diferențele apar de la adiție, de la indicele de refracție al lentilei (în funcție de care lentila este mai subțire sau mai groasă), de la tratamentele aplicate lentilei și de la gradul de personalizare. In mod evident și numele producătorului are o influență considerabilă asupra prețului lentilelor. Așa se explică deci plaja foarte largă de prețuri.

Prețurile mici sunt corespunzătoare unor lentile pentru o persoană cu adiție mică, indice de refracție 1.5, tratamente simple aplicate lentilei (antireflex si durificare) și un producător fără nume celebru.

Dincolo de adiția mare care crește prețul, la acest preț de bază se adaugă cam 100 de lei pentru un tratament complex (premium) al lentilei. Dacă alegem un indice de refracție mare (o lentilă mai subțire, mai ușoară și mai estetică), prețul poate crește cu 200-700 lei. În măsura în care personalizăm lentilele foarte mult, se mai pot calcula în plus cam 300 lei.

O altă alegere importantă este cea referitoare la tratamentul fotocromatic, ceea ce face ca lentilele noastre progresive să devină și lentile de soare chiar atunci când avem nevoie de ele, în funcție de intensitatea luminii de afară. Asta poate adăuga 100-200 lei la prețul final.

Evident, prețul variază mult și de la un producător la altul.

Cum comandăm lentile progresive?

Cel mai indicat ar fi să intrați într-un magazin online de ochelari (o variantă bună poate fi ochelari.com, dar ar fi bine să căutați în cât mai multe locuri și să vă găsiți locul preferat) care să vă ofere posibilitatea de a jongla cu aceste opțiuni suplimentare, de a vedea cum afectează prețul lentilelor progresive modificarea uneia sau alteia dintre alegerile noastre. Foarte important este și să aveți acolo, la îndemână, toate explicațiile necesare pentru a înțelege ce vă este cu adevărat de folos și ce nu. Nu ezitați să contactați specialiștii magazinului și să puneți toate întrebările, să obțineți informațiile necesare să vă formați păreri. Atunci veți ști ce și de ce alegeți și cât trebuie să coste. Apoi veți comanda online ochelarii dumneavoastră sau veți merge la un magazin de optică medicală cunoscut, dar veți ști ce anume opțiuni vi se potrivesc și prețul aproximativ al diverselor variante. Nu veți mai lăsa pe cel din magazin să vă pună ce lentile crede dumnealui, să aleagă ce tratamente își închipuie că vă sunt suficiente și să finalizeze comanda la un preț despre care numai dumnealui știe cum a fost stabilit.

In orice caz, după cum ați văzut, lentilele progresive nu trebuie neapărat să fie scumpe, trebuie doar corect alese în concordanță cu nevoile viitorului purtător și cu bugetul acestuia.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 18-11-2022 13:23



Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.