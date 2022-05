(P) TOP avantaje pe care le are un acoperiș realizat din tablă fălțuită

StirilePROTV

Dacă ești în etapa de construcție a unei case în regie proprie, cu siguranță te-ai documentat despre toate soluțiile ultra-moderne din domeniu.

Atunci când vine vorba de acoperișuri, ai observat că toată lumea vorbește despre așa-numita tablă fălțuită, recomandată de experți. Aceasta este considerată cea mai bună soluție la ora actuală, din toate punctele de vedere, atât ca design, cât și ca funcționalitate. Descoperă care sunt toate avantajele pe care ți le asigură tabla de acest tip și cum poți beneficia de ele pe deplin.

1. Este mai ușor de instalat decât alte soluții din domeniu

Acoperișurile cu tablă dublu fălțuită, de exemplu, sunt mult mai ușor de instalat decât alte soluții din domeniu. Acest lucru se datorează sistemului de prindere lipsit de șuruburi, ce asigură îmbinarea perfectă fără străpungeri. Clemele de prindere din falturi funcționează excelent și rigidizează fixarea. În plus, acest sistem permite mișcările naturale de contracție și dilatație cauzate de schimbările meteorologice. O firmă care are oameni cu experiență poate acoperi 100 de metri pătrați de acoperiș doar într-o singură zi.

2. Tabla fălțuită are o rezistență excepțională și este ignifugă

Extrem de rezistentă la orice condiții meteorologice, tabla fălțuită nu este afectată de schimbările de anotimpuri, acesta fiind un beneficiu extrem de important. Mai mult decât atât, este ignifugă, și nu crește riscul de apariție a incendiilor, chiar și atunci când este de culoare neagră. Acoperișurile realizate cu tablă de acest tip pot rezista și până la 50 de ani de întrebuințare, și chiar mai mult, datorită proprietăților sale. Din acest motiv, tabla fălțuită este considerată o investiție pe termen lung, de către diverși constructori.

3. Este un tip de tablă ușor de întreținut

Datorită faptului că nu are străpungeri și șuruburi, tabla fălțuită este ușor de întreținut pe termen lung și nu favorizează apariția ruginii. Cu toate acestea, ca să te poți bucura de toate avantajele sale, este mai mult decât important să colaborezi cu o companie experimentată în fălțuire și în montaj. Implementarea unui astfel de acoperiș trebuie să cuprindă mai multe etape, precum: calculul și inspectarea suprafețelor, aplicarea foliei anti-condens, instalarea cadrului de lemn, montarea propriu-zisă a folilor de tablă etc.

4. Ai posibilități de design multiple

Tabla de acest tip se găsește într-o gamă variată de culori și, datorită maleabilitatii sale, poate pune în scenă diverse tipuri de proiecte inovative. Cu alte cuvinte, vom întâlni tabla fălțuită și pe acoperișurile clădirilor ultra-moderne, și pe clădirile vechi, renovate. Designerii apreciază versatilitatea acestui material, care permite abordarea multor linii de design, în funcție de planul arhitectural al clădirii. Iată un alt plus de care merită să ții cont, mai ales atunci când îți plănuiești construcția casei tale în regie proprie.



