(P) Top 5 jocuri lansate în 2020

2020 a fost un an bun pentru industria de gaming, fie că vorbim despre jocurile pe mobil, pe consolă sau de sloturi online. Anul acesta au avut loc o mulțime de lansări ale unor titluri celebre, care au fost pe placul jucătorilor.

Iată top 5 jocuri lansate în 2020:

1. The Last of Us Part II - Jocul celor de la Sony Interactive Entertainment s-a bucurat de un succes major și este unul dintre cele cu cele mai mari vânzări din 2020. Spre exemplu, pe platforma PlayStation 4 s-au vândut 4 milioane de unități în prima săptămână de la lansare. Disponibil doar pe PlayStation 4, The Last of Us Part II îi oferă jucătorului posibilitatea de a controla două personaje: Ellie și Abby Anderson, ultimul fiind un soldat care devine implicat într-un conflict cu un cult misterios. The Last of Us Part II prezintă multe scene post-apocaliptice, iar jucătorul are la dispoziție arme de foc și improvizate pentru a se apăra împotriva inamicilor ostili și a creaturilor canibale.

2. FIFA 21 - Ajuns la al 28-lea joc al seriei, FIFA 21 a fost lansat pe 9 octombrie pentru Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4 și Xbox One. Începând cu 4 decembrie va fi disponibilă și versiunea pentru PS5, Xbox Series X și Series S. Ca grafică, jocul nu este îmbunătățit cu mult față de ediția de anul trecut, dar fanii seriei l-au primit cu mare interes. De asemenea, în Ultimate Team sunt disponibili 11 jucători noi de legendă precum Eric Cantona, Petr Cech, Samuel Eto'o, Ferenc Puskaș, Davor Șuker, Fernando Torres și Xavi. Apoi, și modul de joc Carieră a înregistrat îmbunătățiri. În FIFA 21 sunt peste 30 de ligi disponibile, peste 700 de cluburi și peste 17 mii de jucători. Totodată, în FIFA 21 e disponibil și campionatul de fotbal al României, Liga 1, iar jucătorii au posibilitatea să dispute un derby FCSB - Dinamo.

3. Doom Eternal - Al cincilea joc din seria Doom a fost lansat pe 20 martie 2020, fiind dezvoltat de idSoftware. Jucătorul este pus în pielea lui Doom Slayer, care se întoarce pe Pământ, unde regăsește viața cu mult schimbată după o invazie a demonilor, pe care trebuie să o oprească. Jocul este disponibil pe Microsoft Windows, PlayStation 4, Stadia, Xbox One, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox Series X/S. Recenziile Doom Eternal au fost pozitive, în special datorită graficii foarte bune și a efectelor sonore. În luna de lansare s-au vândut 3 milioane de exemplare din acest joc, ceea ce arată succesul de care s-a bucurat.

4. Street Fighter II – Desi este un joc de pacanale, lansat de compania NetEnt pe 15 iunie 2020, s-a bucurat de un succes instant mai ales in randul nostalgicilor. Jocul este o reinterpretare a clasicului joc de consola Street Fighter. Street Fighter II are o variație medie, o schemă 5X5, multiple funcții speciale și jackpot progresiv. Iar grafica și game-play-ul aduc aminte foarte mult de clasicul Street Fighter II. Astfel, printre simboluri îi regăsim pe luptătorii Ryu, Ken, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, Honda, Guile și Zangief. Totodată, alte simboluri sunt clasice, precum A, K, Q și J. În plus, după fiecare bătălie terminată, ai posibilitatea să schimbi personajul. Dacă vei câștiga bătălia se activează Beat the Boss Free Spins, iar dacă o pierzi va intra funcția Car Smash Bonus.

5. Ghost of Tsushima - Pasionații culturii japoneze au beneficiat în acest an de un joc foarte bun. Ghost of Tsushima este un joc de acțiune ce urmărește povestea lui Jin Sakai, un samurai a cărui misiune este să protejeze Insula Tsushima în timpul primei invazii mongole a Japonei din 1274. Jocul a fost lansat pe 17 iulie și este disponibil doar pe PlayStation 4. Chiar și așa, a primit numeroase laude pentru efectele vizuale disponibile. În primele 3 zile de la lansare, în întreaga lume s-au vândut peste 2.4 milioane de unități, aceste cifre vorbind de la sine despre succesul Ghost of Tsushima.